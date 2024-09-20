原标题：世界前沿科技大会暨23届“一带一路”技术转移与国际合作创新论坛举行

9月14日，由中国国际科技促进会、中国—阿拉伯国家青年创业园管委会、阿拉伯国家—中国经贸合作创新中心联合阿拉伯大学协会、阿联酋2031愿景全球战略伙伴中心、中国—阿拉伯国家联合商会宁夏联络办公室、中国—柬埔寨技术转移中心、摩洛哥AI2SD全球峰会组委会、国际标识代码产业联盟主办的世界前沿科技大会暨23届“一带一路”技术转移与国际合作创新论坛在北京举行。

第十二届全国政协副主席马培华，中国国际科技促进会会长段洣毅，阿盟驻华代表处主任艾哈迈德·穆斯塔法·法赫米，沙特阿拉伯通信和信息技术部原部长、沙特经济事务和发展委员会委员及通信和信息技术委员会董事会主席穆罕默德·苏维耶尔，泰国自然资源及环境部副部长拉赫塔·皮西特巴纳科兰上尉等中外领导受邀参加论坛并发表主旨演讲。

论坛上启动了向共建“一带一路”国家主题推介活动并发布了首批入围品牌名单，数字人“阿里”发布了来自阿联酋、摩洛哥、约旦、沙特、泰国五个国家共计50个合作项目。

(责编：曹淼、李源)

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