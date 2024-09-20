人民网北京9月20日电 （记者孙红丽）据商务部网站20日消息，8月份，各级商务主管部门认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，创新开展“消费促进年”系列活动，加快推进消费品以旧换新，推动消费平稳增长。据国家统计局数据，当月社会消费品零售总额3.87万亿元，同比增长2.1%；1-8月社会消费品零售总额31.25万亿元，同比增长3.4%。

一是商品消费平稳增长。据国家统计局数据，8月份，商品零售额3.44万亿元，同比增长1.9%。消费品以旧换新政策成效持续显现，据汽车流通协会数据，8月份新能源乘用车零售量同比增长43.2%，渗透率达53.9%，比上年同期提高16.6个百分点；据国家统计局数据，限额以上单位家电类商品零售额由降转升，同比增长3.4%。新技术新产品带动增强，限额以上单位通讯器材零售额同比增长14.8%，增速比上月加快2.1个百分点。

二是服务消费较快发展。据国家统计局数据，1-8月，服务零售额同比增长6.9%，增速比同期商品零售额快3.9个百分点。暑期出行热度较高，带动餐饮、旅游等服务消费稳步增长。8月份，餐饮收入4351亿元，同比增长3.3%，增速比上月加快0.3个百分点；1-8月，餐饮收入3.5万亿元，同比增长6.6%。

三是线上线下同步增长。据国家统计局数据，1-8月，实物商品网上零售额同比增长8.1%，占社零总额比重为25.6%。据国家邮政局数据，8月份我国快递业务量达143.8亿件，同比增长19.5%。实体零售总体平稳，1-8月，限额以上零售业单位中，便利店、专业店、超市零售额同比分别增长4.9%、4.3%、2.1%。

四是乡村消费稳步扩大。随着县域商业体系进一步完善，下沉市场活力涌现。据国家统计局数据，8月份，乡村消费品零售额5151亿元，同比增长3.9%，增速比城镇快2.1个百分点。1-8月，乡村消费品零售额4.16万亿元，同比增长4.4%，增速比城镇快1.2个百分点。

(责编：孙红丽、高雷)

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