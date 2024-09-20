人民网北京9月20日电 （记者赵竹青）2024年全国科普日活动于9月15日至25日在各地集中开展。由深圳市科学技术协会主办，中国科学院文献情报中心、深圳开放大学、国家开放大学音像出版社承办的“弘扬科学家精神专题科普活动”19日在深圳启幕，将邀请中国科学院院士刘嘉麒、孙昌璞等多位专家讲述科学家群体令人动容的奋斗历程，生动阐释科学家精神的丰富内涵。

开幕式上，中国科学院院士孙昌璞带来了题为《面向国家战略需求的基础研究与科学家精神》的主题报告，通过生动的案例深入分析了基础研究的重要性和科学家精神的价值所在，令观众深受启发。

在谈到“两弹一星”功勋奖章获得者、中国科学院院士彭桓武先生时，孙昌璞回忆起自己为彭先生勘误的往事。当时他还是一名博士后，认为彭先生的一篇关于量子力学的文章存在错误，于是写信给已是中国科学院学部委员（院士）的彭桓武，指出了问题。出乎意料的是，彭桓武不仅纠正了自己的错误，还一直记着他的这次帮助。后来，彭桓武特地给孙昌璞写了一张便条，请他为自己量子力学方面的文章“把关”。此事充分展现了伟大科学家对待自身错误的谦逊态度。最后，孙昌璞用彭桓武的名言勉励观众：“只有为理想而工作的人，才是真正富有朝气的人；只有为理想而奋斗的民族，才是最有希望的民族。”

(责编：赵竹青、高雷)

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