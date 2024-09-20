新华社北京9月20日电（记者 戴小河）国家能源局20日发布的信息显示，8月份全社会用电量9649亿千瓦时，同比增长8.9%。

分产业看，第一产业用电量149亿千瓦时，同比增长4.6%；第二产业用电量5679亿千瓦时，同比增长4%；第三产业用电量1903亿千瓦时，同比增长11.2%。城乡居民生活用电量1918亿千瓦时，同比增长23.7%。

1至8月，全社会用电量累计65619亿千瓦时，同比增长7.9%，其中规模以上工业发电量为62379亿千瓦时。分产业看，第一产业用电量914亿千瓦时，同比增长7%；第二产业用电量42006亿千瓦时，同比增长6.3%；第三产业用电量12301亿千瓦时，同比增长11%。城乡居民生活用电量10398亿千瓦时，同比增长10.9%。

(责编：卫嘉、胡永秋)

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