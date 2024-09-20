8月份全社会用电量同比增长8.9%
2024年09月20日14:15 | 来源：新华网
小字号
新华社北京9月20日电（记者 戴小河）国家能源局20日发布的信息显示，8月份全社会用电量9649亿千瓦时，同比增长8.9%。
分产业看，第一产业用电量149亿千瓦时，同比增长4.6%；第二产业用电量5679亿千瓦时，同比增长4%；第三产业用电量1903亿千瓦时，同比增长11.2%。城乡居民生活用电量1918亿千瓦时，同比增长23.7%。
1至8月，全社会用电量累计65619亿千瓦时，同比增长7.9%，其中规模以上工业发电量为62379亿千瓦时。分产业看，第一产业用电量914亿千瓦时，同比增长7%；第二产业用电量42006亿千瓦时，同比增长6.3%；第三产业用电量12301亿千瓦时，同比增长11%。城乡居民生活用电量10398亿千瓦时，同比增长10.9%。
(责编：卫嘉、胡永秋)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 全国科普日：弘扬科学家精神专题科普活动启幕
- 人民网北京9月20日电 （记者赵竹青）2024年全国科普日活动于9月15日至25日在各地集中开展。由深圳市科学技术协会主办，中国科学院文献情报中心、深圳开放大学、国家开放大学音像出版社承办的“弘扬科学家精神专题科普活动”19日在深圳启幕，将邀请中国科学院院士刘嘉麒、孙昌璞等多位专家讲述科学家群体令人动容的奋斗历程，生动阐释科学家精神的丰富内涵。…
- 评论
- 关注