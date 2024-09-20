人民网北京9月20日电 （记者赵竹青）9月20日，中国科学技术信息研究所发布了最新的《中国科技论文统计报告》，数据显示，中国2023年以来科研产出继续保持强劲势头，各学科最具影响力的期刊论文数量、高水平国际期刊论文数量及其被引用次数均在全球范围内占据领先地位。

报告统计显示，2023年，我国各学科最具影响力期刊论文数量、高水平国际期刊论文数量及被引用次数继续保持世界第1位。

其中，我国在各学科最具影响力期刊上发表的论文数为14227篇，占世界总量的27.7%，排在世界第1位。我国发表高水平国际期刊论文11.85万篇，占世界总量的33.6%，被引用次数为81.89万次，论文发表数量和被引用次数均排在世界第1位。

报告显示，截至2024年7月，我国发表的热点论文数为2071篇，占世界热点论文总数的48.4%，数量比2023年统计时增加了2.5%，世界排名保持第1位；高被引论文数为6.57万篇，占世界份额为33.8%，相比2023年统计时世界占比增加了3%，排在世界第2位。

专家表示，这些数据反映出中国科研界的活跃度和影响力正在稳步提升，在全球科学界发挥着日益重要的作用。

(责编：赵竹青、高雷)

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