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从税收数据看，高质量发展呈现六个新亮点

2024年09月20日16:56 | 来源：人民网
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人民网北京9月20日电 （记者王震）9月20日，国新办举办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家税务总局新闻发言人、办公厅主任黄运表示，今年以来，各地区各部门继续完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，取得了新的成效。

从税收数据来看，主要体现在六个方面：

第一，创新产业持续壮大。增值税发票数据显示，今年1至8月份，我国高技术产业、知识产权（专利）密集型产业销售收入同比增长分别达到11.6%和8%。

第二，高端制造占比提高。增值税发票数据显示，今年1至8月份，我国装备制造业销售收入同比增长5.5%，较制造业平均增速高0.9个百分点；同时，装备制造业销售收入占整个制造业销售收入比重达到了44.3%，比上年同期提高了0.4个百分点。

第三，数实融合日益深化。增值税发票数据显示，今年1至8月份，我国数字经济核心产业销售收入同比增长8.2%，企业采购数字技术金额同比增长8.6%，反映出数字产业化、产业数字化水平得到提升。

第四，市场循环更加畅通。增值税发票数据显示，今年1至8月份，全国企业省际间贸易金额同比增长3%，占全部销售额比重达40.7%，比上年同期提高0.5个百分点，交通运输物流业销售收入同比增长9.9%，反映出全国统一大市场建设稳步推进。

第五，绿色低碳加快发展。增值税发票数据显示，今年1至8月份，我国新能源、节能、环保等绿色技术服务业销售收入同比分别增长24%、19.9%和5.8%，清洁能源发电销售收入同比增长12.4%，新能源车整车制造业销售收入同比增长33.6%。

第六，开放水平不断提升。税收数据显示，今年1至8月份，全国税务部门为企业办理直接出口退税同比增长10.1%，反映出我国企业出口韧性足、增长快；同时，办理境外旅客购物离境退税的金额同比增长1.5倍，可见境外旅客“中国游”的热度正在持续上升。

(责编：王震、高雷)
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