人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

数说中国｜75年来我国居民人均可支配收入增长75.8倍

2024年09月20日17:01 | 来源：新华网
小字号

　　新华社北京9月20日电（记者唐诗凝、潘洁）国家统计局20日发布的新中国75年经济社会发展成就系列报告显示，75年来，我国居民收入实现跨越式增长。1949年我国居民人均可支配收入仅为49.7元，2023年达到39218元，扣除物价因素实际增长75.8倍，年均实际增长6%。

　　脱贫攻坚取得历史性成就。按照2010年农村贫困标准，1978年末农村贫困人口7.7亿人，农村贫困发生率高达97.5%。党的十八大以来，各地区各部门扎实推进精准扶贫各项工作，2020年农村贫困人口全部脱贫，全面打赢脱贫攻坚战，历史性地解决了绝对贫困问题，为全球减贫事业作出重大贡献。脱贫县农村居民人均可支配收入持续增长，从2020年的12588元增长至2023年的16396元，年均实际增长8.2%。

　　报告显示，75年来，我国居民收入来源更加多元化，城乡和区域居民收入差距持续缩小，收入分配格局不断优化。党的十八大以来，收入分配制度改革持续深化，发展成果更多更公平惠及全体人民。农村居民收入增长快于城镇居民，2023年农村居民人均可支配收入21691元，比2012年实际增长111.4%，年均实际增长7%，快于城镇居民年均实际增速1.8个百分点。

　　居民消费水平持续较快增长，2023年居民人均消费支出达到26796元，扣除物价因素比1956年实际增长35.5倍，1957年至2023年年均实际增长5.5%。居民消费质量显著提升，消费结构不断优化，发展型享受型消费较快增长，服务消费潜力不断释放。2023年全国居民人均服务性消费支出12114元，比2013年的5246元名义增长130.9%，占人均消费支出的比重达到45.2%，比2013年提高5.5个百分点。

(责编：胡永秋、杨光宇)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
税务总局：持续提升税费服务水平 办税时长比过去减少20%
　　人民网北京9月20日电 （记者王震）9月20日，国新办举办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家税务总局副局长饶立新介绍，今年税务部门持续提升税费服务水平，办税时长比过去减少20%。…
市场监管总局印发《关于严禁制售“特供酒”的公告》
　　人民网北京9月20日电 （记者郝帅）记者从国家市场监管总局官网获悉，2024年3月起，市场监管总局开展为期1年的“特供酒”清源打链专项行动，通过线上线下同步清理，深挖非法制售源头，铲除违法链条，严打重处不法分子。为进一步推动专项行动，深化问题治理，近日，市场监管总局印发《关于严禁制售“特供酒”的公告》（以下简称《公告》）。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部