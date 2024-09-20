新华社北京9月20日电（记者唐诗凝、潘洁）国家统计局20日发布的新中国75年经济社会发展成就系列报告显示，75年来，我国居民收入实现跨越式增长。1949年我国居民人均可支配收入仅为49.7元，2023年达到39218元，扣除物价因素实际增长75.8倍，年均实际增长6%。

脱贫攻坚取得历史性成就。按照2010年农村贫困标准，1978年末农村贫困人口7.7亿人，农村贫困发生率高达97.5%。党的十八大以来，各地区各部门扎实推进精准扶贫各项工作，2020年农村贫困人口全部脱贫，全面打赢脱贫攻坚战，历史性地解决了绝对贫困问题，为全球减贫事业作出重大贡献。脱贫县农村居民人均可支配收入持续增长，从2020年的12588元增长至2023年的16396元，年均实际增长8.2%。

报告显示，75年来，我国居民收入来源更加多元化，城乡和区域居民收入差距持续缩小，收入分配格局不断优化。党的十八大以来，收入分配制度改革持续深化，发展成果更多更公平惠及全体人民。农村居民收入增长快于城镇居民，2023年农村居民人均可支配收入21691元，比2012年实际增长111.4%，年均实际增长7%，快于城镇居民年均实际增速1.8个百分点。

居民消费水平持续较快增长，2023年居民人均消费支出达到26796元，扣除物价因素比1956年实际增长35.5倍，1957年至2023年年均实际增长5.5%。居民消费质量显著提升，消费结构不断优化，发展型享受型消费较快增长，服务消费潜力不断释放。2023年全国居民人均服务性消费支出12114元，比2013年的5246元名义增长130.9%，占人均消费支出的比重达到45.2%，比2013年提高5.5个百分点。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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