人民网北京9月20日电 （记者郝帅）记者从国家市场监管总局官网获悉，2024年3月起，市场监管总局开展为期1年的“特供酒”清源打链专项行动，通过线上线下同步清理，深挖非法制售源头，铲除违法链条，严打重处不法分子。为进一步推动专项行动，深化问题治理，近日，市场监管总局印发《关于严禁制售“特供酒”的公告》（以下简称《公告》）。

《公告》明确，“特供酒”的范围为虚假标注或宣传与党政机关和军队有密切关联的特定名称、符号、标志性建筑物、官方活动等信息的酒品，“特供酒”为假冒伪劣酒品。

《公告》强调，从生产、销售、餐饮、广告、宣传、印刷等6个方面严禁各类生产经营主体从事“特供酒”制售违法行为。具体包括：严禁违法生产、销售含有“特供”“专供”“内供”党政机关和军队等类似标识内容的酒类商品。严禁餐饮单位违法经营含有“特供”“专供”“内供”党政机关和军队等类似标识内容的酒类商品。严禁违法设计、制作、代理、发布含有“特供”“专供”“内供”党政机关和军队等类似内容的酒类商品广告。严禁借“特供”“专供”“内供”党政机关和军队等名义违法推销酒类商品，进行虚假或引人误解的商业宣传。严禁印刷企业违法印刷含有“特供”“专供”“内供”党政机关和军队等类似内容的商标标识、包装、装潢、酒瓶标签贴纸。

《公告》要求，市场监管部门要加强检查，依法严肃查处违法行为，涉嫌犯罪的，移送公安机关。倡导消费者理性消费，社会各界积极监督，推动全社会共同抵制“特供酒”。

(责编：杨迪、高雷)

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