快舟一号甲运载火箭将天启星座29~32星发射升空。杨熙摄

人民网北京9月20日电 （记者赵竹青）记者从西昌卫星发射中心获悉，9月20日17时43分，我国在西昌卫星发射中心使用快舟一号甲运载火箭，成功将天启星座29~32星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。

“天启星座”是我国首个低轨卫星物联网星座，由38颗低轨通信卫星组成，为全球用户提供“空天地海一体”的卫星物联网数据通信服务，可广泛应用于自然环境监测、智慧海洋、生态环境监测、应急通信、石油管线监测、电力物联网、智慧农林牧渔业、森林防火等自然灾害监测及智慧旅游等多个领域，以及汽车、对讲机、腕表等电子消费品直连卫星应用。

据悉，此次发射完成后，“天启星座”将有29颗星在轨组网运营，将实现平均十分钟时间分辨率的全球覆盖。

此次任务是快舟一号甲运载火箭的第33次飞行。

(责编：陈键、高雷)

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