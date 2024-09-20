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二季度末我国金融业机构总资产达480.64万亿元

2024年09月20日19:09 | 来源：新华社
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中国人民银行9月20日发布数据显示，初步统计，2024年二季度末，我国金融业机构总资产达480.64万亿元，同比增长7%。

其中，银行业机构总资产为433.1万亿元，同比增长6.6%；证券业机构总资产为13.75万亿元，同比下降0.1%；保险业机构总资产为33.8万亿元，同比增长15.7%。

图为中国人民银行总行大楼。新华社发

此外，二季度末，我国金融业机构负债为438.68万亿元，同比增长6.9%。其中，银行业机构负债为397.66万亿元，同比增长6.4%；证券业机构负债为10.26万亿元，同比下降1.8%；保险业机构负债为30.75万亿元，同比增长16.5%。（记者吴雨）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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