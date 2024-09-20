人民网北京9月20日电 （记者孙博洋）2024年被商务部定为“消费促进年”，餐饮消费作为消费的重要组成部分备受各界关注。

商务部数据显示，今年上半年，全国餐饮收入达到2.6万亿元，同比增长7.9%，总体上继续保持了较快增长态势，而且增速也比商品零售额快4.7个百分点，对社零增长的贡献率达到了22.8%，餐饮消费重要性凸显。

从淄博烧烤到天水麻辣烫，以地方特色美食带动文旅消费市场发展成为一些地方促进消费发展经济的新举措。

记者从中国饭店协会获悉，为促进消费，活跃文旅市场，9月15日，第六届河间驴肉火烧美食节在河间市举行，同期沧州市促消费活动也正式启动。

活动上，沧州市副市长尹卫江表示，我们认真筹划“金秋促消费”系列活动，旨在抢抓机遇、乘势而上，通过各方力量和资源的联动共享，推动全市美食文旅市场持续升温。

他表示，除河间驴火节之外，还组织了系列活动，充分发挥自身丰富的历史文化遗产和独特的民俗风情等优势，积极打造“文商旅体展”深度联动、跨界融合的消费场景。

河北省商务厅二级巡视员马志新表示，消费是拉动经济增长的重要引擎，是经济发展的“晴雨表”；消费需求的不断增长，不仅能够促进产业升级、技术创新，还能够为经济增长提供源源不断的动力；希望各界积极参与到“多业态融合促消费”活动中来，理性消费、绿色消费、文明消费，为推动经济高质量发展贡献力量。

中国饭店协会副会长金勇表示，协会一直致力于在全国发掘有代表性的地标美食、地标食材、代表性企业和代表性传承人，河间驴肉火烧作为民间名小吃、非遗美食，名声远播，要坚守品质，锐意创新，推动标准化和规模化经营，以标杆品牌带动产业集群壮大；要深挖文化价值，注重技艺传承与创新。

沧州市商务局局长王俊岚表示，沧州促消费活动9月15日开始持续至10月底，会举办9场大型主题活动、百场以上专项商品促销活动将以美食节、购物节、文化节、庙会、展销会、博览会等主题活动为主线，打通“吃、住、行、购、服”各环节，引导上下游、产供销、内外贸企业广泛参与，以更优的消费供给和更好的消费体验

据河间市市长扈大勇介绍，此次活动横跨中秋、国庆双节，打造“驴火+美食+文化+旅游+健康+产业”多业态融合消费场景，包含12大项、40场具体活动。

据介绍，目前，河间全市共有驴肉生产单位69家，相关从业人员6万余人，拥有20余个知名驴肉火烧品牌，年加工驴20万头，生产火烧皮6000万个，年收入超80亿元。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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