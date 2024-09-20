人民网北京9月20日电 （焦磊）当前，在可持续发展等新消费趋势影响下，本土服装企业正不断增强原创设计能力，满足消费需求，抢抓市场新机遇。近期，江南布衣有限公司公布的2024财年业绩报告显示，公司2024财年总收入52.4亿元，同比增长17.3%，净利润8.5亿元，同比增长36.5%。其中，经营活动产生的现金流入净额为16亿元，较上年增加70.7%。

近年来，本土服装行业聚焦产业转型升级和高质量发展，持续增品种、提品质、创品牌，以新业态、新场景、新服务有效地推动服装市场消费升级。江南布衣方面表示，公司积极顺应零售环境和消费者行为习惯的变化，主动抓住市场机遇，推出新兴消费场景及产品，提供给消费者更多增值服务及升级店铺形象，带给顾客更舒适的购物体验，推动公司收入及盈利持续提升。

在品牌矩阵方面，财报显示，JNBY品牌收入增加17.1%，占收入总额比重56.2%；成长品牌组合产生的收入合计上升17.0%，占收入总额比重41.7%；新兴品牌组合较去年同期增加28.7%。

“这三个阶段品牌共同构成的品牌矩阵可持续规模化运营，促进了公司长期可持续健康发展。”江南布衣投资者关系总监强一岚表示，公司将持续努力构建设计力与品牌力双驱动模式。数据显示，在“设计驱动”战略下，公司2024财年的设计与研发费用超过1.95亿元，占收入比为3.7%，费用同比增长超16%。

业内分析认为，中国服装市场继续展现多样化的消费趋势，本土品牌在中国市场的影响力不断增强，消费者对于个性化和可持续理念产品的需求不断上升，特别是年轻消费者对拥有强品牌力的产品和品牌好感度日渐增长，设计师品牌所处的细分化市场潜力巨大。

据悉，江南布衣将致力于打造融合环境、社会及管治的企业管治架构，推动ESG实践，并逐步实现ESG领域的2025承诺，确保本公司业务可持续长期健康高质量发展。江南布衣企业公关总经理郑丹丹表示，公司将坚持在环境可持续、产品可持续、人才可持续和社区可持续等多个领域开展ESG实践，不断充盈江南布衣的生命力。

此外，针对未来发展规划，江南布衣透露，无论是面对全球市场挑战，还是应对零售业态与消费者行为的变化，公司将始终稳健推进坚持多品牌可持续规模化运营、坚持设计和品牌力驱动、深耕粉丝经济三大关键战略。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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