人民网北京9月20日电 （记者王震）9月20日，国新办举办“推动高质量发展”系列主题新闻发布会。国家税务总局纳税服务司司长沈新国介绍了国家提高子女教育、赡养老人等专项附加扣除标准的进展情况。

为进一步减轻家庭生育养育和赡养老人的支出负担，国务院决定，自2023年1月1日起，提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人专项附加扣除标准。其中，3岁以下婴幼儿照护、子女教育专项附加扣除标准，分别由原来每孩每月1000元提高到2000元，赡养老人专项附加扣除标准由原来每月2000元提高到3000元。

沈新国表示，政策发布后，税务部门迅速抓好贯彻落实，及时对信息系统进行调整升级，便利纳税人按新政策办理申报扣除，并编制相关政策解读等，强化政策宣传和精准推送，确保纳税人第一时间能够享受，取得了良好效果。今年6月底结束的个税汇算清缴数据显示，2023年度全国约6700万人享受到了该项政策红利，减税规模超过700亿元，人均减税超1000元。其中，子女教育、赡养老人和3岁以下婴幼儿照护减税分别约360亿元、290亿元和50亿元。政策覆盖面、减税规模、减税力度都是比较大的，给“上有老下有小”的纳税人及时送上了政策红利。

(责编：王震、高雷)

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