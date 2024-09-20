新华社北京9月20日电（记者王雨萧）国家税务总局纳税服务司司长沈新国20日说，“一老一小”个税专项附加扣除标准提高以来，2023年度全国约6700万人享受到该项政策红利，减税规模超700亿元，人均减税超1000元。

在国新办当天举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上，沈新国介绍，为进一步减轻家庭生育养育和赡养老人的支出负担，我国自2023年1月1日起，提高3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人专项附加扣除标准。今年6月底结束的个税汇算清缴数据显示，2023年子女教育、赡养老人和3岁以下婴幼儿照护减税分别约360亿元、290亿元和50亿元。

“政策发布后，税务部门及时对信息系统进行调整升级，便利纳税人按新政策办理申报扣除，并编制相关政策解读等，确保纳税人第一时间能够享受政策。”沈新国说。

沈新国表示，税务部门连续第11年开展“便民办税春风行动”，持续优化税费优惠政策精准推送，提升“政策找人”精准度和覆盖面；同时，持续拓宽办税缴费渠道、精简办理所需资料，进一步减轻纳税人缴费人负担。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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