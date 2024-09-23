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2024世界制造业大会金融赋能新质生产力发展对接会举行

人民网 胡雨松
2024年09月23日11:20 | 来源：人民网－安徽频道
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原标题：2024世界制造业大会金融赋能新质生产力发展对接会举行

　　科技创新对发展新质生产力具有关键作用。当前，我国正处于科技创新的活跃期，科技创新呈爆发式增长态势，而科技创新离不开金融的支持，做好科技金融服务，能够为新质生产力发展提供源源不断的资金支持。

　　9月20日下午，2024世界制造业大会金融赋能新质生产力发展对接会举行。本次活动由安徽省人民政府主办，省委金融办承办，人民银行安徽省分行、安徽金融监管局、安徽证监局协办，交通银行安徽省分行作为支持单位。本次对接会以“皖金赋能 向新出发”为主题，作为2024世界制造业大会14个重点专项活动之一，旨在发挥金融招商引资作用，提升金融服务制造业质效，助力加快形成新质生产力。

　　本次活动聚焦外资金融机构和制造业重点领域，搭建政银企合作对接平台，有力促进产业项目对接、产融项目合作，助力更多投资项目落地安徽。活动现场，18个制造业项目现场签约，其中银行机构授信金融593.63亿元，投资机构投资金额18.38亿元，仅交通银行安徽省分行一家就签约超两百亿元。

活动现场。人民网 胡雨松摄

　　活动现场。人民网 胡雨松摄

　　当前，安徽正在聚焦打造“三地一区”，推进全面深化改革、奋力谱写中国式现代化美好安徽建设新篇章，区域创新能力稳居全国前列，新质生产力加快发展成为区域经济运行的显著特征。

　　金融是新质生产力发展的源头活水，是国民经济的血脉，是经济高质量发展的重要支撑。近年来，安徽省加快推动金融资源向科技创新领域倾斜，为科技型企业提供多元化接力式金融服务，科技金融也成为安徽省一张靓丽名片。

　　交通银行作为总部在长三角的国有大型商业银行，深入践行金融工作的政治性和人民性，不断推动交行所能所长与国家战略所向、安徽发展所需紧密结合，持续增强在皖发展功能作用，不断促进新质生产力发展，通过建立“股贷债租”四大产品体系和“链圈园”三大场景生态，构建主动授信新模式，为科技型企业提供多元化、接力式的全生命周期金融产品和服务，打造“交银科创”品牌。

　　此次对接会邀请了来自美国、法国、英国、瑞士、日本等多国外资金融机构和企业代表参加，通过嘉宾演讲、产品推介、企业路演等方式，为制造业与金融机构对接、海内外制造业企业对接搭建交流合作平台，推动安徽省加快构建创新链产业链资金链人才链深度融合生态圈，促进“科技—产业—金融”良性循环。

(责编：曹淼、李源)
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