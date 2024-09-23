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券商风控指标计算标准新调整 明年1月1日正式施行

2024年09月23日10:11 | 来源：人民网
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人民网北京9月23日电 （记者黄盛）证监会近日修订发布《证券公司风险控制指标计算标准规定》（以下简称《风控指标规定》），于2025年1月1日起正式施行。

据记者了解，2020年1月，证监会修订发布《风控指标规定》。从实施情况看，证券行业抗风险能力稳步提升，四项核心风险控制指标长期维持在监管标准的1.5—2.5倍水平，风险控制指标体系在提升证券公司风险管理水平、增强行业抵御风险能力方面发挥重要作用。在充分总结实践经验的基础上，证监会结合当前证券行业发展面临的新形势、新要求，进一步发挥风险控制指标的“指挥棒”作用，证监会对《风控指标规定》进行了修订，并于2023年11月3日至12月3日向社会公开征求意见。

与现行风险控制指标体系相比，《风控指标规定》主要调整完善以下内容：对证券公司投资股票、做市等业务的风险控制指标计算标准予以优化，进一步引导证券公司充分发挥长期价值投资、服务实体经济融资、服务居民财富管理等功能作用。根据证券公司风险管理水平，优化风控指标分类调整系数，支持合规稳健的优质证券公司适度提升资本使用效率，更好为实体经济提供综合金融服务。对证券公司所有业务活动纳入风险控制指标约束范围，明确证券公司参与公募REITs等新业务风险控制指标计算标准，提升风险控制指标体系的完备性和科学性，夯实风控基础。对创新业务和风险较高的业务从严设置风险控制指标计算标准，加强监管力度，提高监管有效性。

对此，证监会机构司相关负责人表示，本次修订是贯彻落实中央金融工作会议关于强监管、防风险、促进高质量发展要求和党的二十届三中全会关于全面深化改革精神的具体举措，主要体现四方面监管导向：

一是突出全面覆盖。对证券公司所有业务活动纳入风险控制指标约束范围，明确证券公司参与新业务风险控制指标计算标准，提升风险控制指标体系的完备性，夯实全面风险管理基础。

二是突出审慎从严。对场外衍生品和非标资管等创新业务和风险较高的业务从严设置风险控制指标计算标准，加强监管力度，引导证券公司走资本集约型的专业化稳健发展之路。

三是强化风险管理。根据证券公司风险管理水平、业务风险特征和期限匹配性，合理完善计算标准，提升风险控制指标的科学性、精准度和有效性。

四是促进功能发挥。对合规稳健的优质证券公司适度打开资本空间，对证券公司投资股票、做市等业务的风险控制指标予以优化，进一步支持证券公司充分发挥长期价值投资、服务实体经济融资、服务居民财富管理等功能作用。

业内人士表示，本次修订有收有放，通过完善风险控制指标体系，引导证券公司提升全面风险管理的主动性和有效性，促进服务实体经济和居民财富管理的功能发挥，体现了对证券公司重点业务加强资本约束，从严监管、完善治理的鲜明导向，将为促进证券行业高质量发展进一步夯实制度保障。

(责编：王震、吕骞)
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