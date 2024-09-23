人民网记者 黄盛

绿色金融作为建设金融强国的五篇大文章之一，正在多层面布局发力，在绿色信贷、绿色债券、绿色理财、绿色租赁等方面形成丰富的“工具箱”， 融入经济社会发展全局。

人民银行数据显示，截至2024年6月末，我国绿色贷款余额34.8万亿元，同比增长28.5%，绿色债券累计发行3.71万亿元。

在进一步发展绿色金融时，如何为市场投资者提供多元化、多层次的产品和服务体系，满足境内外各类型投资者交易需求？业内人士认为，继续推动绿色金融高质量发展，需要把握好绿色金融在实践中的新趋势、新特征，增大绿色债券等金融产品对产业升级的支持力度，引导资金更多流向绿色低碳领域。

以9月20日发布的中证中信银行生物多样性优选信用债指数为例，该指数由中信银行与中证指数有限公司联合编制，综合考量债券募集资金的生物多样性领域投向，以及发行人主体的生物多样性绩效评估两大因素，优选交易所、银行间市场上市的具有生物多样性特征的债券样本，以反映在生物多样性方面表现较好的信用债整体走势。

截至2024年8月底，指数样本债券1039只，可投资债券规模达3.3万亿，覆盖农林牧渔、电力、能源、环境设施服务等行业，囊括了基因、物种和生态系统保护与修复等多个生物多样性领域。

有专家认为，绿色金融还需要在政策引导、标准制定、信息披露、产品创新、国际合作等持续发力。比如针对绿色债券，可以鼓励境内外投资者定制相关指数，并发行挂钩绿色债券指数的资管产品，从投资端支持绿色债券发行；鼓励做市机构对绿色债券开展做市，推广绿色主题篮子的创设与交易；支持开展以绿色债券为质押品的同业业务等，做好绿色金融大文章。

(责编：王震、吕骞)

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