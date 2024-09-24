光明日报全媒体记者刘博超

9月21日，教育部关工委联合中国科学院科技创新发展中心、北京教育系统关工委在北京市八一学校举办“弘扬科学家精神 点亮科学梦想”主题教育活动。

中国关工委主任顾秀莲在致辞中表示，“弘扬科学家精神 点亮科学梦想”主题教育活动是贯彻落实全国教育大会、全国科技大会、两院院士大会精神的有力举措，是贯彻落实教育部等十八部门《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》的实践。她希望广大青少年深刻领悟科学家精神内涵，学习传承科学家们将个人理想融入国家发展大局的崇高情怀和严谨求实、协作创新的科学精神，在投身强国建设、民族复兴伟业的新征程中，奋力实现人生价值、书写无悔青春。

中国科学院副院长、党组副书记吴朝晖表示，中国科学院始终坚持科研与教育并举、出成果与出人才并重，通过开展科普工作、打造科普品牌，激发公众特别是青少年的科学兴趣，引领青少年成长为建设社会主义现代化强国的未来力量。

北京市委常委、市教育工委书记于英杰表示，首都教育系统要坚持立德树人，厚植青少年爱国情怀，全面构建固本铸魂思想政治教育体系，持续提升拔尖人才培养水平，不断增强科教协同育人合力，奋力书写建设教育强国的北京篇章。

活动由教育部关工委主任李卫红主持，其中的演出环节再现了邓稼先、郭永怀等老一辈科学家“干惊天动地事，做隐姓埋名人”的感人故事，薛其坤等科学家来到现场讲述了自身筑梦科学的经历和感悟，北京市大中小学生代表以集体献词、情景表演等方式表达了对科学家的敬意，并向全国青少年发出倡议，号召大家学习、传承、弘扬科学家精神，争做堪当民族复兴重任的时代新人。

(责编：王震、陈键)

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