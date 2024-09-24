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证监会：截至8月末已经查办证券期货违法案件577件

2024年09月24日10:13 | 来源：人民网
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人民网北京9月24日电 （记者王震）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况。中国证监会主席吴清介绍，今年4月，国务院出台了新“国九条”。证监认真抓好落实，资本市场强监管、防风险、促高质量发展取得了一些初步成效。截至8月末，已经查办证券期货违法案件577件。

吴清表示，市场生态进一步好转。坚持监管“长牙带刺”、有棱有角，国办转发了证监会等五部委关于进一步做好资本市场财务造假综合惩防工作的意见，到8月末，已经查办的证券期货违法案件有577件，特别是严肃查处了恒大地产、中核钛白等一些重要案件，与财政部从严查处了恒大地产审计机构普华永道，形成有力震慑。

(责编：王震、吕骞)
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