人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

金融监管总局：统筹推进防风险、强监管、促发展三大重点任务

2024年09月24日10:16 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月24日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况。金融监管总局局长李云泽在会上表示，今年以来，金融监管总局主动作为、事不避难，统筹推进防风险、强监管、促发展三大重点任务，各项工作迈出坚实步伐。

在防风险方面，聚焦重点领域，压茬推进化险工作，努力为经济发展营造安全稳定的金融环境。按照中央金融工作会议的部署，积极推动中小金融机构改革化险，坚决避免风险外溢和传导。目前，高风险机构集聚的地区，都已经形成了具体的改革化险方案，正在“一省一策”稳妥有序地推进实施。同时，指导银行保险机构积极配合化解房地产和地方政府债务风险。当前，我国金融业尤其是大型金融机构经营稳健，风险可控。伴随着房地产、地方债，以及中小金融机构三大风险逐步化解和缓释，金融风险正在稳步收敛，金融监管总局会坚决守牢不发生系统性金融风险的底线。

在强监管方面，坚持标本兼治，以改革破难题、以制度促规范，不断增强行业可持续发展能力。引导银行业保险业回归本源、聚焦主业，实现错位发展、优势互补。推动出台保险业新的“国十条”，及时完善资管规定，持续强化非银机构治理，优化夯实信贷基础管理，推动解决制约行业持续健康发展的深层次问题。引导金融机构优化布局、苦练内功，积极应对净息差收窄和利差损风险。聚焦防控实质风险，切实落实尽职免责制度，同时严肃查处重大违法违规行为，营造公平公正的市场秩序。

在促发展方面，着力打通堵点卡点，提升经济金融适配性，加大对重点领域和薄弱环节的金融服务力度。强化对“两重”“两新”的融资保障，大力支持因地制宜发展新质生产力。截至今年8月末，高技术产业贷款、制造业中长期贷款同比分别增长13.2%、15.9%。推动小微贷款增量扩面，一视同仁加大对民营企业的支持力度。普惠型小微企业贷款和民营企业贷款同比分别增长16.1%、9.1%。指导保险机构全力做好重大事故和暴雨、台风等自然灾害理赔服务，帮助受灾群众和经营主体渡过难关。今年前8个月，保险业已累计赔付1.55万亿元，同比增长26.1%。

(责编：罗知之、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会：5月以来全市场披露重大重组案例近50单
　　人民网北京9月24日电 （记者王震）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况。中国证监会主席吴清介绍，更好发挥并购重组作用，今年5月以来全市场披露重大重组案例近50单。…
证监会：IPO、再融资保持了适当节奏
　　人民网北京9月24日电 （记者王震）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况。中国证监会主席吴清表示，资本市场功能保持基本发挥，保持了IPO、再融资的适当节奏；持续提升境外上市的备案管理工作质效。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部