人民网北京9月24日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍金融支持经济高质量发展有关情况。金融监管总局局长李云泽在会上表示，今年以来，金融监管总局主动作为、事不避难，统筹推进防风险、强监管、促发展三大重点任务，各项工作迈出坚实步伐。

在防风险方面，聚焦重点领域，压茬推进化险工作，努力为经济发展营造安全稳定的金融环境。按照中央金融工作会议的部署，积极推动中小金融机构改革化险，坚决避免风险外溢和传导。目前，高风险机构集聚的地区，都已经形成了具体的改革化险方案，正在“一省一策”稳妥有序地推进实施。同时，指导银行保险机构积极配合化解房地产和地方政府债务风险。当前，我国金融业尤其是大型金融机构经营稳健，风险可控。伴随着房地产、地方债，以及中小金融机构三大风险逐步化解和缓释，金融风险正在稳步收敛，金融监管总局会坚决守牢不发生系统性金融风险的底线。

在强监管方面，坚持标本兼治，以改革破难题、以制度促规范，不断增强行业可持续发展能力。引导银行业保险业回归本源、聚焦主业，实现错位发展、优势互补。推动出台保险业新的“国十条”，及时完善资管规定，持续强化非银机构治理，优化夯实信贷基础管理，推动解决制约行业持续健康发展的深层次问题。引导金融机构优化布局、苦练内功，积极应对净息差收窄和利差损风险。聚焦防控实质风险，切实落实尽职免责制度，同时严肃查处重大违法违规行为，营造公平公正的市场秩序。

在促发展方面，着力打通堵点卡点，提升经济金融适配性，加大对重点领域和薄弱环节的金融服务力度。强化对“两重”“两新”的融资保障，大力支持因地制宜发展新质生产力。截至今年8月末，高技术产业贷款、制造业中长期贷款同比分别增长13.2%、15.9%。推动小微贷款增量扩面，一视同仁加大对民营企业的支持力度。普惠型小微企业贷款和民营企业贷款同比分别增长16.1%、9.1%。指导保险机构全力做好重大事故和暴雨、台风等自然灾害理赔服务，帮助受灾群众和经营主体渡过难关。今年前8个月，保险业已累计赔付1.55万亿元，同比增长26.1%。

(责编：罗知之、吕骞)

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