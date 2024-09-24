新华社北京9月24日电 题：金牌榜、奖牌榜“双第一” 世界见证“技能中国”新实力

新华社记者姜琳、唐诗凝、黄浩苑

金牌榜、奖牌榜“双第一”！平均年龄仅22岁，精湛技艺闪耀全场，世界见证新时代中国技能人才的风采。

近日闭幕的第47届世界技能大赛上，中国代表团再获佳绩，以36枚金牌、9枚银牌、4枚铜牌和8个优胜奖，位居金牌榜、奖牌榜和团体总分首位，在“世界技能奥林匹克”舞台绽放光彩，彰显“技能中国”的强大实力。

勇于逐梦，让青春因技艺绽放光彩

站在世赛舞台代表中国比拼技能，姚妮君这样问自己：“刚满18岁的我可以吗？”

作为中国代表团里最年轻的参赛选手，广东省轻工业技师学院的姚妮君在赛场上握紧拳头，坚定地告诉自己：“加油，我可以！”

2024年9月11日至14日，第47届世界技能大赛于在法国里昂举行。商品展示技术项目参赛选手姚妮君在进行最后的布置。（广东省轻工业技师学院供图）

在商品展示技术项目的比拼中，这位“05后”小将表现不凡。耗材不够买不到？临场应变下，姚妮君巧妙寻找代替方法，达到了相似效果。毫米误差判生死！姚妮君心脏足够强大，手、脑、眼合一，将自己擅长的技能手法与中国元素相融合，在比赛场小小的橱窗里，用一双巧手展现独特创意，获得了中国在这一项目上的首枚金牌。

同样实现项目零突破的，还有管道与制暖项目金牌获得者、来自山东工业技师学院的21岁选手孙伟龙。

当地时间2024年9月15日晚，第47届世界技能大赛在法国里昂闭幕，孙伟龙获得管道与制暖项目金牌。（山东省人力资源社会保障厅供图）

从比赛第一天手发抖、出现失误，到第二天努力调整、渐入佳境……“00后”孙伟龙说：“回望这一路，我最大的感受是，只要不放弃，总会有奇迹发生。”

“我也对未来有过迷茫。一段打零工的经历，让我下决心进入技师学院学习，靠技能改变命运。”孙伟龙说。

与器械、管材为伴，起水泡、擦伤、烫伤不时发生。在通过层层选拔进入集训后，他每天训练时间长达12小时，双手和膝盖长出了老茧。“感谢这些经历锤炼了我的技艺和内心。”孙伟龙说。

他说，年轻人要勇敢选择适合自己的道路。心中有梦、不懈追求，就能散发属于自己的光芒。

忠于热爱，逐梦奔跑的最强动力

“比起当继承人，我更想成为创始人，开一家西餐厅，把所学带上百姓餐桌。”捧回烹饪（西餐）项目的金牌，22岁的康邦成不仅实现了自己的梦想，也向父母证明自己也可以走出一条卓越之路。

因从小喜欢做菜，康邦成放弃市重点高中，选择就读宁波古林职业高级中学西餐烹饪专业。与创办国家级专精特新“小巨人”企业的爷爷、打造国内车灯控制器行业龙头企业的爸爸相比，康邦成的选择，一开始遭到了家人的反对。

遵从自己内心的想法，更需要永不言弃地付诸行动。康邦成说，他已努力了6年时间，曾有一个多月里每天至少削40公斤土豆和胡萝卜，在大赛冲刺期几乎一天都没休息。

“想做什么事情就去做，但是一旦做了，就要给自己一个交代。”康邦成说，爷爷的这句话他一直铭记在心。凭借着这股执着专注的精神，他站上了法国里昂的冠军领奖台。“我想证明，中国人能把西餐做到世界一流。”

兴趣是最好的老师，初心和热爱是最强的动力。

“我很激动，比赛尽力了，没有拿到金牌也不后悔。”来自湖北生态工程职业技术学院的贾京获得了家具制作项目银牌。颁奖仪式上，当大赛组委会喊出贾京的名字时，他身披国旗，开心得手舞足蹈。

因父亲是一名木匠，从小耳濡目染之下，贾京对木质家具制作产生了浓厚兴趣并展现出良好天赋，于是在高考时选择了室内设计专业。

“要感谢很多人，这一路走来特别不容易，但我很幸运，有一群一直默默陪伴着我的人，他们的辛苦不比我少一分，后面的路我会坚持走下去，不负所望。”回国路上，贾京在朋友圈这样写道。

不懈进取，锻造成长成才的“金钥匙”

成长总会伴随着磨砺，技能成才之路也不会一路坦途。日拱一卒的坚持，永远是打开梦想之门的“金钥匙”。

作为本届大赛的新设项目，工业设计技术项目横跨艺术和工程两大领域，要求选手“两手都要硬”。

拿到为游戏用户设计一款全新无线鼠标的考题，22岁中国选手卓嘉鹏冷静发挥，最终作品获得评委高度认可，以绝对优势斩获金牌。

当地时间2024年9月15日晚，第47届世界技能大赛在法国里昂闭幕，卓嘉鹏获得工业设计技术项目金牌。（深圳技师学院供图）

“走出赛场那一刻，教练迎上来拥抱我，我控制不住地流泪了。”卓嘉鹏说，因为从小对各种机械类玩具特别感兴趣，初中毕业选择了深圳技师学院工业设计专业。但由于未系统学习过手绘，刚接触基础专业课的他屡屡碰壁。

“我心中总有一个声音提醒自己，坚持就会有收获。”每次老师布置作业，卓嘉鹏总是宿舍里熬夜最多的那一个，“要耐得住寂寞，经得起磨炼。”

汗水浇灌的梦想之花，终在赛场绚丽绽放。

相比于其他项目需经过三四天、多任务比拼后评判出分，云计算项目的成绩是在大屏幕上实时显示，并以秒为单位刷新结果，对参赛选手的心理带来很大挑战。

在法国里昂的比赛中，来自深圳技师学院的黄佳杰一路领先，顺利夺金。

2024年9月11日至14日，第47届世界技能大赛于在法国里昂举行。云计算项目参赛选手黄佳杰全神贯注投入比赛。（深圳技师学院供图）

“在赛场上，心态有时比技术更重要。”回忆5年备赛之路，黄佳杰说，曾经的失败让他学会了反思和坚韧。更加严格地要求自己，不断寻找不足，才能铸就真正的强者。

(责编：徐婵、岳弘彬)

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