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国家发改委：四个方面看重点领域设备更新工作取得积极进展

2024年09月24日11:19 | 来源：人民网
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人民网北京9月24日电（记者罗知之）国家发展改革委今日召开专题发布会，介绍设备更新行动进展成效和典型做法。国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春在会上表示，在各方面共同努力下，重点领域设备更新工作取得积极进展，对稳增长、促转型的作用不断显现。

刘德春介绍，主要体现在以下四个方面：

在工业领域设备更新方面，大规模设备更新政策支撑投资增长。今年1—8月，设备工器具购置投资同比增长16.8%，增速比全部投资高13.4个百分点，对全部投资增长的贡献率为64.2%，比1—7月提高3.5个百分点。大规模设备更新政策促进产业转型，传统产业改造升级步伐加快，制造业技改投资持续两位数增长。制造业发展新动能不断培育壮大。8月份，装备制造业、高技术制造业增加值分别同比增长6.4%和8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值1.9和4.1个百分点。

在建筑市政领域设备更新方面，各有关部门各地区聚焦建筑市政短板领域、薄弱环节，扎实推进住宅老旧电梯、环境基础设施等领域设备更新。今年1—8月，电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业固定资产投资额分别累计增长23.5%、21.6%。

在交通、农业领域设备更新方面，今年1—8月，城市公交车电气化替代、老旧营运货车更新、老旧营运船舶更新数量大幅增长；全国报废汽车回收量为421万辆，同比增长42.4%，已达到去年全年报废量的90%以上。老旧农机报废更新深入推进，带动1—8月农林牧渔业投资同比增长5.2%。

在教育、文旅、卫生领域设备更新方面，持续推进高校及职业院校教学科研仪器设备、实训教学设备，游客运载设备、观光设备、游乐设施，全面推进智慧文旅改造提升，带动1—8月教育业、文化体育娱乐业投资分别增长3.0%、2.2%。多地公立医院持续发布医疗设备采购清单，更新升级一批彩超机、CT机等设备。

(责编：罗知之、吕骞)
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