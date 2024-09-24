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国家发改委：推动大规模设备更新不断取得新进展新成效

2024年09月24日11:16 | 来源：人民网
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人民网北京9月24日电（记者罗知之）国家发展改革委今日召开专题发布会，介绍设备更新行动进展成效和典型做法。国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春在会上表示，国家发展改革委会同各地区各有关部门，用足用好各类支持政策，推动大规模设备更新不断取得新进展新成效。

一是加快建立政策体系。今年3月，国务院出台《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》后，各有关部门即印发了工业、建筑市政、交通、农业、教育、文旅、医疗等领域设备更新实施方案。今年7月，国家发展改革委出台了加力支持“两新”的若干措施，统筹安排1500亿元超长期特别国债资金，增规模、扩范围、降门槛，加力支持重点领域设备更新。近期，各有关部门陆续出台工业设备、用能设备、环境基础设施、营运船舶、营运货车、新能源公交车、农业机械、老旧电梯等领域设备更新实施细则以及配套政策。通过半年时间的努力，快速建立起了设备更新行动政策体系，明确了重点领域设备更新的时间表、路线图，为持续推动大规模设备更新奠定了坚实的制度基础。

二是加快下达国债资金。为了让实实在在的政策尽快传递到企业，近期国家发展改革委组织各地区各有关部门，抓紧印发项目申报通知，细化各领域设备更新项目支持标准，按照“地方审核、国家复核”的原则，优化项目申报和审核流程，切实提高办事效率，形成了支持项目清单。目前，1500亿元超长期特别国债资金，已分2批全部安排到项目，共支持了工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗、用能设备、能源电力、住宅老旧电梯、回收循环利用等领域的4600多个项目。初步测算，今年国债资金支持的设备更新项目，总投资近8000亿元，可以带动各类设备更新超过200万台（套），形成节能量约2500万吨标准煤/年。

三是加快完善保障措施。推动大规模设备更新，需要打好政策组合拳。第一，金融支持。人民银行牵头创设了科技创新和技术改造再贷款，相关部门已累计向银行机构推送3批次、1.3万个备选项目，累计签约贷款金额已达到2300亿元。第二，税收优惠。财政部、税务总局完善了节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策，加大对企业实施设备更新的支持力度。第三，标准牵引。国家发展改革委在年初即修订发布了《重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平（2024年版）》；市场监管总局发布了电力变压器等能效强制性标准，以及煤制烯烃、煤制天然气和煤制油、炼化行业能耗限额强制性标准，为扶优汰劣、分类精准实施设备更新提供了有力依据。

(责编：罗知之、吕骞)
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