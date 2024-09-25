人民网北京9月25日电 （记者夏晓伦）9月23日—24日，由中国互联网协会主办的2024首届中国数字人大会在北京中关村国家自主创新示范区展示交易中心举办，大会主题为“数字人应用与未来”。

中国互联网协会理事长尚冰以数字人形象致欢迎词。主办方供图

中国互联网协会理事长尚冰以数字人形象致开幕词。尚冰指出，2024年是中国全功能接入国际互联网30周年，三十而立，中国互联网发展又站在新的历史起点，行业发展正迎来新的机遇。数字人正成为人工智能活跃的应用落地入口，对大数据、智能终端、具身智能等产业链接度、嵌入度、融合度较强，或将成为下一代互联网活跃的交互界面之一。

尚冰表示，一是推进技术创新，助力行业前行，要顺应网络演进规律，加快数字人等新兴业态的创新步伐，推动互联网从“互联网+”向“人工智能+”的转身。二是聚焦应用落地，推动产业化发展，要关注创新应用的落地实践，积极探索数字人等新兴业态，加速形成规模化应用优势。三是加强产业协同，实现合作共赢，要发挥协会桥梁纽带作用，促进产业链各环节的紧密衔接与深度融合，推动数字人产业健康有序发展。

工业和信息化部信息通信科技委常务副主任兼秘书长韩夏表示，信息通信业积极落实“人工智能+”行动，加快培育人工智能产业创新生态，加速大模型技术创新与行业应用深度融合，推动人工智能赋能千行百业，关键在应用，数字人是重要应用抓手。她建议，要从全局高度关注数字人创新价值，不断开辟新领域新赛道。要加速核心技术研发，推动资源共享、产业协作，在全球数字人技术竞争中占据有利地位。要以应用为突破口，通过场景实验、案例征集等形式，引领数字人赋能千行百业。要统筹发展与安全，布局数字人安全保障体系，构建安全可信、健康有序的发展环境。

中国互联网协会副理事长兼常务副秘书长陈家春在开幕大会引言中表示，数字人已成为人工智能落地应用的有效抓手，并有望成为人机交互新入口。协会坚持以推动行业创新发展为己任，以发挥好行业引领和辐射带动作用为目标，一直致力于推动行业科技创新与产业创新深度融合。依托“中国数字人领航计划”等工作基础，协会组织召开中国数字人大会，围绕数字人发展的战略、技术、应用、安全、人才等关键议题进行研讨，共同引领技术创新、培育场景实验、推进应用落地和产业集聚，共同助力“人工智能+数字人”领域的更大更好发展。

工业和信息化部科技司副司长杜广达表示，我国在发展数字人方面具备良好的基础，已建立覆盖基础层、平台层、应用层的完整产业链，未来增长潜力和发展空间巨大。同时在发展中仍面临诸多难题，要统筹发展和安全，既把握机遇，加强布局，又加强监管，防范风险，多措并举，推动数字人健康有序发展。一是强化技术攻关，提升数字人逼真度和智慧化水平。二是拓展应用场景，加速数字人应用落地。三是强化标准引领，凝聚共识打造发展合力。四是健全治理体系，营造良好的发展环境。希望中国互联网协会作为我国互联网行业重要的社会组织，进一步做好“桥梁纽带”，在倡导行业自律，推动企业合作，加快标准制定等方面发挥更大作用。

中关村科学城管委会副主任、海淀区副区长唐超表示，海淀区正在加快建设具有全球影响力的人工智能产业高地，数字人作为元宇宙场景中的点睛之笔，具备切口小、场景广、落地快等特点，能够快速提升人工智能技术渗透率，是海淀区重点发展的产业方向。海淀区通过揭榜挂帅、股权投资等方式支持企业面向前沿方向开展关键核心技术攻关，推动数字人场景落地应用。海淀区人民政府作为大会特别支持单位，将以大会为契机、以“应用为抓手”加速数字人产业生态繁荣，同时诚邀企业家、投资人、创新创业团队到海淀投资兴业。

浙江大学教授、国家杰出青年基金获得者、教育部长江学者特聘教授鲍虎军，中国传媒大学数字人研究院院长吕欣，快手视觉生成与互动中心负责人万鹏飞，联想集团高级总监、联想研究院主任研究员、数字人总经理武亚强，商汤科技数字文娱事业部副总裁、商汤集团发言人李星冶，中国移动研究院主任研究员、人工智能与智慧运营中心行业总监吴娜作为学界和业界代表作主旨演讲。

会上发布了由中国互联网协会牵头撰写的《中国数字人发展报告（2024）》《中国数字人应用场景荟萃（2024）》及《中国数字人产业生态图谱（2024）》；举办了首批数字人应用联合实验室签约仪式，中国互联网协会与中国电信四川公司签约文旅数字人应用联合实验室，与中国联通汕头市分公司签约电商直播数字人应用联合实验室；数字人应用实验“区域行”系列活动（首场）在北京市海淀区启动。

大会期间还举办了系列论坛活动，包括“AIGC数字人技术创新论坛”“AI数字人应用推进主论坛”“面向人工智能的数字身份体系研究论坛”“数字人赋能媒体创新论坛”“教育数字人技术发展论坛”“‘人工智能+数字人’发展论坛”以及“人工智能赋能新质生产力交流会”。

(责编：郝帅、吕骞)

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