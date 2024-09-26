原标题：阳光人寿消保理念下基层 金融知识县域行

为全面践行“以人民为中心”的发展思想，不断推进金融教育宣传工作走深走实，提升金融教育覆盖面、针对性，近日，阳光人寿围绕“担当新使命 消保县域行”主题，秉承“有重点、有亮点、有特点、有看点”的“四有原则”，开展多渠道、多形式、立体化的教育宣传活动。

阳光人寿北京、黑龙江、云南等分公司借助广阔墙面、宣传栏等一线阵地，精心绘制内容丰富、图文并茂的金融知识文化墙。同时，借助金融知识文化墙内容，结合实际案例向群众现场普及电信诈骗新手段及防范措施，以生动形象的图画及醒目的宣传口号呈现金融知识要点，以最简单、直接的方式传递金融知识信息，全面提升金融教育宣传的长效性。

阳光人寿大连、江苏、河南、广西等分公司将“乡村大喇叭”巧妙转变为金融知识的“扩音器”和“传声筒”，重点围绕个人信息保护、防范金融诈骗、金融消费者八项基本权利等内容开展宣讲活动。充分发挥“大喇叭”覆盖广、传播快、效率高的独特优势，以通俗易懂的语言、朗朗上口的形式将金融知识送进千家万户。

阳光人寿云南、深圳、山西等分公司及宁波中支充分发挥地缘优势，以当地村民喜闻乐见的歌曲、文艺汇演等形式，将金融基础知识、政策法规、电信诈骗、反诈防非等金融教育宣传内容与载歌载舞、欢声笑语的氛围深度融合，通过寓教于乐的形式引导当地居民加深对保护个人信息、维护自身权益的认识，进一步提高警惕意识、避免盲目跟风和冲动交易，筑牢自我保护屏障。

阳光人寿内蒙古、宁夏、山东等分公司及潍坊中支利用农村集市、节庆活动的热闹氛围，开展了别开生面的“金融知识赶大集”宣传活动。通过设置金融知识宣传摊位、展示宣传牌、发放宣传折页等多种形式宣传基础金融知识，并结合电信诈骗案例，详细介绍非法集资的套路、手段、危害，引导群众提高警惕，全面提升金融素养。

阳光人寿将积极履行金融业主体责任，持续加大金融教育宣传下沉力度，丰富县域基层地区教育宣传形式，全力运用一线力量，帮助群众“学金融、懂金融、信金融、用金融”，切实做好县域金融消费者权益保护的坚定捍卫者，打通金融教育宣传工作“最后一公里”。

(责编：董童、李源)

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