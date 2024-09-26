人民网北京9月26日电 （记者王震）据财政部网站消息，巴黎时间9月25日，中华人民共和国财政部代表中央政府在法国巴黎成功簿记发行了20亿欧元主权债券。其中，3年期12.5亿欧元，发行利率为2.517%；7年期7.5亿欧元，发行利率为2.738%。国际投资者认购踊跃，投资者类型丰富，地域分布广泛。总申购金额162亿欧元，是发行金额的8.1倍。其中，亚洲、欧洲、中东、离岸美国投资者分别占比51%、36%、5%、8%，主权及超主权、银行、保险、基金资管类投资者分别占比26%、51%、4%、19%。此次发行的债券全部托管在香港金管局债务工具中央结算系统（CMU），随后将在香港联合交易所和巴黎泛欧交易所上市。

(责编：王震、吕骞)

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