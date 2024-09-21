刘霞

原标题：新固态电池或将电动车续航增加80%

据美国趣味工程网站近日报道，美国初创电池公司Factorial携手梅赛德斯—奔驰公司，共同研制出一款新型全固态电池Solstice，能量密度高达450瓦时/千克，有望将电动汽车续航里程提升80%，同时显著减轻车辆重量。这一成果有望引领下一代电动汽车在安全性、性能和可持续性方面的变革。

Solstice电池拥有基于硫化物的全固态电解质系统，摒弃了易燃且易挥发的液体电解质。这一创新不仅解决了液体电解质带来的安全性问题，也使电池能在超过90℃的高温下保持稳定。这种更安全的设计降低了电池对大型冷却系统的需求，有助于降低车辆的整体成本。

新电池拥有高达450瓦时/千克的“突破性能量密度”。相较之下，特斯拉Model Y上安装的镍钴锰电池能量密度约为272—296瓦时/千克。能量密度越高，意味着更小更轻的电池组即可提供更多电力。

能量密度也是决定电动汽车续航里程和性能的关键因素。Factorial公司表示，新电池有望将电动汽车的续航里程延长80%。此外，Solstice还采用新型干法涂层工艺，舍弃了传统阴极生产过程中常用的危险溶剂。

这款全固态电池将于2030年前投产，为电动汽车和消费电子行业客户提供更优选择。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经