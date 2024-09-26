人民网记者 黄盛

“非常感谢国家大剧院的专家老师，给我们带来如此精彩的艺术第一课。”近日，湖北省十堰市郧西县学前教育高中生周帅在参加完“文化振兴公益行”后开心地说，活动让自己对古典音乐有了更加深刻的了解和体验。

周帅所说的“文化振兴公益行”，是由中国人寿创新乡村振兴的帮扶形式，与国家大剧院携手组织的主题文化活动。

乡村振兴既要塑形也要铸魂。这其中，保险等金融行业既是乡村全面振兴的重要推动力量，也是实现农业农村现代化的坚实保障。党的十八大以来，在国家政策与金融管理部门的支持和引导下，保险业持续提升“三农”金融服务，多措并举探索乡村振兴“金”路子，激活乡村全面振兴动能。

守护乡村文化“传承路”

水面，白鹭翩跹；水岸，绿草翻浪；水中，鱼儿畅游。

阳光下的丹江口水库像一面镜子，蓝天、白云、鸟影、树荫，一起在水面作画。

十年前，南水北调中线一期工程正式通水。美丽的丹江口水库成为这一重大工程上的“亚洲水塔”。“一泓清水永续北上”守水护水责任，也融入到当地人民的大局意识和家国情怀中。

在推进乡村全面振兴的过程中，如何让守水人、移民村群众、基层干部、环保志愿者等丹江口水库人民，在日常中享受到优质文化资源、传承与创新乡村文化？

保险业将破题之道放在了文化帮扶创新上。在前述“文化振兴公益行”活动中，丹江口市坝首第一村——蔡湾村移民新农村，在乡村大舞台上迎来精彩演出，丹江口市沧浪艺术团也积极献声。演出最后，库区“最美守水人”代表带来合唱《我和我的祖国》，以铿锵深情的旋律诉说他们的浓浓家国情以及对守水事业的赤诚之心。

蔡湾村乡村大舞台文化演出现场。 受访者供图

不仅蔡湾村，湖北十堰市郧西县也在“文化振兴公益行”活动中迎来公益演出和艺术公开课，当地观众、学生收获了一系列难忘的艺术体验。

中国人寿集团副总裁黄本尧表示，此次活动既是我们贯彻落实党的二十届三中全会关于“建立优质文化资源直达基层机制”的尝试，为乡亲们送上一份精神食粮，也是在既往支持的基础上，创新开展文化帮扶，让文化成为推动乡村振兴、促进社会和谐的重要力量，更是致敬和回馈当地人民守水护水的奋斗与付出。

中国人寿在文化帮扶领域的探索并不止于此。2019年，中国人寿就联合姚基金开展“百校体育帮扶计划”公益项目，通过持续捐赠体育器材、选派专业志愿者支教、组织篮球集训和联赛，提升乡村小学体育教育水平，助力孩子们德智体全面发展。截至2023年底，“百校体育帮扶计划”已累计支持12个省市自治区30个县917所乡村学校，受益学生达85万人次，让更多孩子们在体育运动中健康成长。

迈向产业兴旺“发展路”

产业兴旺，是解决农村一切问题的前提。

走进丹江口市蒿坪镇蒿坪村，一排排温室大棚内半人高的移动苗床上，主藤蜿蜒伸展，藤上的绿叶鲜嫩。来自沈阳农业大学草莓团队高级实验师吴迪正带着工作人员，操作草莓苗分选机。

“这是保险机构最新捐资购买的设备，有了这套设备，我们能更好地为商超供货了。”吴迪一边紧盯草莓分选机的安装一边说，2022年起，中国人寿携手沈阳农业大学在当地推动运营中国人寿·沈阳农业大学产学研一体化基地，他和团队的学生们成为草莓小镇的常客，在基地内发展起草莓种质资源保护、育种、工厂化育苗、鲜果生产、草莓苗市场销售等全产业链。

吴迪也同时被丹江口市聘任为“乡村振兴特聘专家”，培训当地农户，传授先进种植理念和技术。目前，蒿坪镇发展草莓育苗产业近400亩，可提供优质品种草莓种苗300余万株，基地每年可为当地留守群众提供岗位100余个，培训2000人次。

保险助力农业产业兴旺的故事，也在一轻食品（丹江口）产业园上演着。在产业园的北冰洋生产车间内，丹江口柑橘元素带来的明亮橙色，以及井然有序的HPP桔汁生产线、天然饮用水生产线、无菌茶饮料生产线，令人舒畅轻快。

一轻食品（丹江口）产业园内的桔汁饮料生产线。 受访者供图

在这背后，丹江口柑橘曾受困于道路设施、物流条件、市场竞争等多重因素，经常积压滞销。2021年起，中国人寿升级帮扶举措，从过去助力外销，转向探索引进企业就地“消化”柑橘，瞄准饮料生产头部企业，支持丹江口开展招商工作，打造出北京一轻食品（丹江口）产业园。

“丹江口已经逐渐成为知名食品饮料企业聚集地，并带动形成物流、冷链、包装等附加产业集群，以此吸引更多年轻人回归故乡，为这片土地注入新的活力。”一轻食品（丹江口）有限公司总经理尹海勇介绍说，今年将采购丹江口本地鲜橘5万吨，可以有效缓解柑橘滞销难题。

畅通农民帮扶“致富路”

“每年清明时，我在这茶厂摘茶叶，一天两三百元，家里老的、小的都招呼到了，我感到非常满意。”在湖北省郧西县安家乡神雾岭茶场，采茶工柯阿姨说起自己的采茶收入时，满脸欣慰。在她们心中，一片茶叶已经造福一方百姓。

步入柯阿姨所在的茶叶生产基地，青山簇拥，茶园滴翠，满目的茶田郁郁葱葱，恰似一帧帧茶田林海的美丽画卷。

茶叶是郧西的六大产业之一。这里茶场多、茶叶质量好，但过去曾由于缺乏技术和品牌，茶叶经营困难。为解决茶叶的销售通路问题，从2019年起，保险机构融合郧西七夕文化，打造出“国寿七夕茶”品牌，并进行推广销售，帮助郧西茶叶打响知名度。

茶厂工人正在查看茶青质量。 受访者供图

2023年，神雾茶业集团被授予“全国首批生态低碳茶认证企业”。花开自有蝴蝶来，生态低碳茶园的金字招牌也吸引了各地茶叶爱好者来神雾茶场认种。在此基础上，保险业的消费帮扶模式持续创新，中国人寿联合郧西老字号茶厂的神雾岭茶场，推出“茶园认种”项目，吸引保险销售人员前来神雾岭认种一亩茶园，并获得定制化的有专属茶园标识的茶叶产品，和茶园度假之旅等专属权益，为郧西茶叶推广注入新活力。

“这不是虚拟的‘开心农场’，而是现实的‘茶园认种’，在这里，可以带家人和孩子体验春种、夏长、秋收的快乐，也可以让家人亲近大自然、热爱大自然、融入大自然，满足认种人拥抱田园的生活追求。”中国人寿寿险河北沧州分公司销售精英郭松山介绍，自2023年神雾岭茶场推出茶园认种活动后，他已经连续认种2年。

郧西县神雾茶业集团公司总经理徐明兵对于郧西茶叶的新活力颇有感触。“除了帮助推广郧西茶叶品牌外，保险机构帮助我们从23公里外引水到我们神雾岭茶场，解决了过去由干旱引起的茶叶产量损失，实现旱涝保丰收。”徐明兵说，中国人寿还帮助他们引进了红茶和绿茶各一条生产线，提高了生产效益。

如今走在丹江口和郧西的乡间路上，乡村文化的“传承路”、产业兴旺的“发展路”、畅通的农民“致富路”在阡陌间，铺就乡村振兴画卷，焕发沃野千里新颜。

中国人寿相关负责人表示，将持续在发挥业务功能作用的基础上，坚持精准施策，通过创新优化各类工作举措，全力以赴打好乡村振兴“持久战”，多点发力下好帮扶“一盘棋”，为推进农业农村现代化，建设农业强国发挥保险的金融智慧和力量，为乡村浇灌出一片片希望的田野。

(责编：郝帅、吕骞)

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