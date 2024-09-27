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七部门联合印发通知 促进肉牛奶牛生产稳定发展

2024年09月27日09:08 | 来源：人民网
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人民网北京9月27日电 （记者李栋）近日，农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、中国人民银行、市场监管总局、金融监管总局联合印发《关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知》（以下简称《通知》），对稳定肉牛奶牛生产作出部署，帮助养殖场户渡过难关。

农业农村部最新数据显示，9月份第3周全国牛肉平均价格68.31元/公斤，环比持平，同比下降17.4%，牛肉价格持续保持低位。

养殖数量的监测数据显示，今年1—8月全国肉牛出栏量同比增长7.4%，牛肉产量同比增长7.8%。其中，8月份，全国肉牛出栏量环比增长1.9%，同比增长4.9%。

牛肉价格因何长时间低位运行？业内人士分析，外因是进口牛肉价格走低，导致进口量增加；内因是养殖端供应量加大，整体拉低了牛肉价格。

根据《通知》部署，我国将着力稳定肉牛奶牛基础产能，要求各地加快实施基础母牛扩群提质项目，培育奶牛家庭牧场和奶农合作社等新型经营主体；用好用足粮改饲支持政策，加快推进优质饲草收储进度；推动奶业养殖加工一体化发展，稳定生鲜乳购销秩序，规范复原乳添加和标识管理。

《通知》要求，强化信贷保险政策支持，建立肉牛奶牛养殖场户白名单制度，对暂时遇到困难的养殖场户，通过合理展期、续贷等方式予以支持，不盲目抽贷、断贷、限贷。支持将肉牛奶牛活体、养殖圈舍等纳入抵质押品范围，鼓励银行机构创新“青贮贷”等专项金融产品。因地制宜支持发展肉牛养殖、基础母牛养殖保险。

《通知》明确，强化脱贫地区和脱贫群众肉牛奶牛产业支持；促进牛肉牛奶消费，科学宣传展示鲜牛肉、鲜牛奶品质和营养价值，推广“学生饮用奶”，鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式，拉动牛奶消费；强化生产形势分析研判和预警引导；集成推广一批高效实用技术，实现节本提质增效。

“各地要强化部门沟通协作，形成工作合力；在组织落实好现有资金渠道基础上，结合实际出台更有针对性的助农助企纾困支持政策；建立与养殖场户（企业）常态化沟通交流机制，指导和帮助解决好生产经营中遇到的实际困难，促进肉牛奶牛生产平稳发展。”农业农村部相关负责人说。

(责编：王震、吕骞)
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