科技日报讯 （记者刘霞）据美国趣味工程网站9月25日报道，在韩国首尔举行的氢移动能源环境技术大会上，现代公司展示了其再利用有机废物和塑料废物制氢工厂。这两座工厂预计每年可生产超3万吨氢气，将成为世界上最大的废物制氢设施。

现代公司的废物制氢设施会利用微生物的厌氧消化过程，将废物分解为沼气。随后，通过一系列的精细处理，沼气中的二氧化碳和杂质被去除，留下生物甲烷。生物甲烷经过进一步的处理后转变为氢气。

这一废物制氢技术已获验证，现代公司正在开展一个沼气-氢生产和利用示范项目。该项目每天能消耗60吨食物垃圾，生产500公斤氢气，供氢动力汽车使用

在塑料废物制氢工厂内，首先进行的是“预处理”阶段：去除金属、沙子和纸张等杂质，留下塑料废料。随后，现代公司自主研发的“熔融”工艺，将经过预处理后的塑料废物加热搅拌，使其熔融成黏稠的液态，进一步去除细小的杂质。接着，液态塑料废物与氧气和蒸气一起被送入气化器，经过一系列化学反应，得到一氧化碳和氢气的混合气体。对这些气体进行精炼处理，最终得到氢气。

(责编：王仁宏、李楠桦)

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