刘 琪

原标题：9月份LPR保持不变 年内仍有降准降息空间

9月20日，新一期LPR（贷款市场报价利率）出炉。中国人民银行（以下简称“央行”）授权全国银行间同业拆借中心公布，9月20日，1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%。两个品种报价均维持前值不变。

9月份LPR不变，一方面缘于当前7天期逆回购利率维持不变。民生银行首席经济学家温彬在接受《证券日报》记者采访时表示，在新的货币政策框架下，7天期逆回购利率将作为主要的政策利率，逐步疏通由短及长的利率传导关系。在此方向下，LPR报价将主要跟随7天期逆回购利率变动，以提高贷款基准利率公允性，进一步提高利率传导效率。

“在7月份OMO（公开市场操作）利率下调10个基点至1.7%之后，近期一直维持不变，也使得LPR的报价基础未发生变化。”温彬表示。

另一方面，当前商业银行净息差仍承压，也使得LPR报价短期继续下调受限。国家金融监督管理总局8月份披露的2024年二季度银行业保险业主要监管指标数据显示，我国商业银行净息差为1.54%，与2024年一季度持平，这一净息差水平已明显低于《合格审慎评估实施办法（2023年修订版）》中自律机制合意净息差1.8%的“警戒线”。

东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，当前利率下调存在一定约束。若短期内连续下调政策利率并引导LPR报价跟进下调，加之规模庞大的存量房贷利率也有较大下调空间，下半年银行净息差将面临较大幅度下行压力，不利于银行经营的稳健性；若着眼于稳息差而较大幅度下调存款利率，则可能引发银行存款大规模向理财等资管产品“搬家”的风险，同样不利于银行经营的稳健性。

在9月初国新办举行的新闻发布会上，央行货币政策司司长邹澜也提出：“今年以来，1年期和5年期以上贷款市场报价利率分别累计下降了0.1个百分点和0.35个百分点，带动了平均贷款利率持续下行。同时也要看到，受银行存款向资管产品分流的速度、银行净息差收窄的幅度等因素影响，存贷款利率进一步下行还面临一定的约束。”

展望后期，温彬认为，在促内需及提升报价质量等多重考量下，年内LPR报价或仍存下调可能。

“当前部分优质客户的实际贷款利率明显低于LPR，7月份LPR报价下调后，较实际发生贷款利率仍偏高。”温彬表示，为提高LPR报价质量，更真实反映贷款市场利率水平、减少偏离度，满足MPA考核要求，LPR仍有下调可能，以进一步提升报价有效性和精准性。

随着美联储降息落地，业界普遍认为，国内货币政策空间进一步打开，未来降息降准概率都在上升。

“综合考虑当前的经济运行态势及物价走势，四季度央行有可能下调主要政策利率，也就是7天期逆回购利率，下调幅度估计为10个基点到20个基点，届时将引导LPR报价跟进下调。”王青表示，这对完成全年“5.0%左右”的经济增长目标，推动物价水平温和回升，有效控制房地产行业等重点领域风险具有重要意义。另外，着眼于强化与财政政策协调配合，支持政府债券发行，四季度也有降准的可能。

温彬表示，美国开启降息周期后，我国货币政策外部掣肘减弱，货币政策空间打开，后续仍有降准和降息的空间和必要，以进一步提振市场主体信心，增强经济内生动力，促进全年经济增长目标实现。

(责编：罗知之、陈键)

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