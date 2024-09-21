张芗逸

原标题：约130城开展住房“以旧换新” 政策效果逐步显现

住房“以旧换新”正在持续优化扩围。据中指研究院监测，截至9月17日，已有约130城开展住房“以旧换新”相关工作，部分城市政策效果正在显现。同时，各地也在创新优化住房“以旧换新”相关政策，升级迭代住房“以旧换新”模式。

受访专家普遍认为，住房“以旧换新”贯通了二手房与新房市场，在消化存量住房方面发挥了重要作用。随着相关政策的优化与落实，其对市场的带动效果或将进一步扩大。

近日，多地表态将加大对住房“以旧换新”的支持力度。例如，江苏省住房和城乡建设厅副厅长陈浩东在9月10日召开的巩固增强经济回升向好态势进一步推动高质量发展若干政策措施新闻发布会上表示，将指导各地进一步扩围新房房源，引导房地产企业适度让利，统筹用好购房补贴、税费减免等支持政策，推动住房“以旧换新”持续取得成效。

政策加码背后，反映了住房“以旧换新”在促进置换链条畅通以及提升房地产市场活跃度方面发挥关键作用。

南京市在今年4月份、6月份分别推出两批住房“以旧换新”房源。南京安居集团有关负责人在9月11日召开的2024南京“惠聚金陵，家倍幸福”金秋房展会新闻通气会上介绍，截至目前，“以旧换新”各案场累计来访近4000组，申请评估存量房1000余套。另外，截至8月底，位于江北新区的颐和铂岸江璟项目已有12名“以旧换新”业主成功收房。

无锡市梁溪区此前因推出异地住房“以旧换新”备受关注。据梁溪城发集团发布的消息显示，全国首单异地商品房“以旧换新”已于8月30日签约成交。

在推进住房“以旧换新”的过程中，南京市、无锡市梁溪区均采取了国企“收旧换新”模式，分别由南京安居集团、梁溪城发集团作为收购主体。

对此，中指研究院市场研究总监陈文静在接受《证券日报》记者采访时表示，住房“以旧换新”政策效果正在显现。其中以南京为代表的国企“收旧换新”模式带动效果相对较好，若后续有进一步资金支持，进展或将明显加快。

“当前各个城市出台的住房‘以旧换新’支持政策以简化流程、减免税费、提供公共配套福利优惠为主。”谈及目前各地支持住房“以旧换新”的具体举措，镜鉴咨询创始人张宏伟对《证券日报》记者表示，住房“以旧换新”本质上是为了促进成交，加速存量住房去化。简化置换流程、降低交易成本能够有效支持住房“以旧换新”发挥应有的作用。

陈文静表示，目前住房“以旧换新”政策与公积金贷款政策、购房补贴等结合较多，如在住房“以旧换新”业主购买新房时给予补贴、上浮公积金贷款额度等。

山西省住房和城乡建设厅等部门9月5日印发的《山西省进一步促进房地产市场平稳健康发展若干措施》提出，对参与存量住房“以旧换新”活动的缴存职工，新购房住房公积金贷款最高额度在现行政策基础上适当上浮。

除上述举措之外，也有地区对住房“以旧换新”支持政策进行创新。遵义市人民政府办公室9月14日发布的《遵义市促进房地产高质量发展政策措施》提出，创新支持购房“以旧换新”。对国有企业收购个人用于“以旧换新”的旧房并改造为保障性租赁住房或配售型保障性住房的，金融机构给予融资贷款支持。金融机构可采取灵活抵押方式，对居民旧房提供抵押贷款，定向用于支持居民购买新房。

陈文静表示，就国企“收旧换新”这一模式而言，未来若给予更多资金方面的支持，进一步形成合力，将有望进一步扩大住房“以旧换新”对于市场的带动效果，助力房地产市场加快企稳。

(责编：罗知之、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经