目前，北京市海淀区已形成软件和信息服务、智能制造、人工智能、科技服务、医药健康等5个千亿级产业集群，未来5年力争在商业航天等领域形成新的千亿级产业集群。

这是记者27日从“迎接新中国成立75周年”系列主题新闻发布会——海淀区专场上获悉的。

北京市海淀区区长李俊杰介绍，海淀区以建设世界领先科技园区为目标，以优化创新服务体系为主线，围绕新质生产力布局产业链，全面加快中关村科学城建设，区域发展新动能新优势不断增强。

一是原始创新策源功能显著提升。全力服务国家战略科技力量建设，为国家实验室匹配40万平方米空间并服务保障其核心业务开展；推动全国重点实验室在东升大厦等空间入驻集聚，海淀区现有重组后的全国重点实验室52家，全国占比19%。持续推动基础研发与成果转化有效衔接，联合高校院所推进5个概念验证中心建设，已转化落地项目41个，完成验证69个。

二是现代化产业体系加快构建。通过绘制产业图谱、做强服务团队等方式，努力打造全球领先的产业发展高地。

在建设全球人工智能产业创新高地方面。海淀区着力实现人工智能占先发展，北京人工智能公共算力平台3500P算力已部署到位；北京数据基础制度先行区扩展至海淀，数据运营平台已汇聚数据集超140个、总量超700TB；发布全球首个人工智能创新街区概念并正式启动建设；成立中关村人工智能产业联盟，携手14个高校、科研院所、龙头企业共建人工智能产业高地。目前，海淀区已聚集人工智能企业约1300家，占全市七成；通过备案的大模型57款，占全国的三分之一。

在加快壮大战略性新兴产业集群方面，海淀区加快医药健康产业发展，发布23个产业服务平台，成立医药健康产业发展中心，落地9个医疗科技场景应用项目。在培育引领突破的未来产业集群方面，海淀区发布打造全国具身智能创新高地三年行动方案，聚焦具身大模型和机器人整机部署六大行动；支持成立商业航天创新中心，加快建设28.6万平方米的卫星小镇。 (记者 陈杭)

(责编：王仁宏、李楠桦)

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