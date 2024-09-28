记者27日获悉，据雄安新区9月下旬规划建设最新统计数据显示，截至目前，雄安新区383个重点项目累计完成投资7614亿元人民币，开发面积覆盖190平方公里，总建筑面积达4521万平方米，4251栋楼宇拔地而起。

作为北京非首都功能疏解集中承载地，七年多来，央企在雄安已设立各类机构近300家，京雄“一卡通”实现公共交通、就医购药等场景两地互通，新区公积金缴存标准实现与北京同步。

中关村千家企业、百所高校、百家科研院所、万名首都大学生系列雄安行活动成效显著，对接企业超5300家，在150所高校设立引才工作站，发布150项科技成果。实现“雄才卡”常态化申领，累计发放超1.2万张。 (裴国荣)

(责编：王仁宏、李楠桦)

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