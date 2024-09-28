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透过数据看中国创新“硬实力” 世界媒体盛赞中国经济创新力

2024年09月28日09:58 | 来源：央视网
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　　世界知识产权组织26日发布的《2024年全球创新指数(GII)报告》显示，中国在全球的创新力排名较去年上升一位至第11位，是10年来创新力上升最快的经济体之一。与此同时，“创新”近来也成了许多海外媒体讨论中国经济的热词。

　　该报告评估了全球130多个经济体的创新生态系统表现。报告显示，中国是全球创新指数排名前30的经济体中唯一的中等收入经济体，拥有26个全球百强科技创新集群，位居世界第一。中国在该指数78个创新指标中有8个指标位居第一。

　　中国经济的创新动能从经济数据上可见一斑。今年上半年，规模以上高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重为15.8%，比一季度提高0.6个百分点；集成电路、服务机器人、新能源汽车、太阳能电池等智能绿色新产品表现亮眼，产量均保持两位数增长。

　　对此，塔斯社报道称，“中国的高技术制造业已经出现快速增长的态势”。彭博社分析预测，中国高科技产业占国内生产总值的比例将从2018年的11%增至2026年的19%，加上新能源汽车、锂电池、光伏产品“新三样”，这一比例到2026年将扩大至23%。英国《经济学人》周刊网站日前刊文指出，中国作为世界研发实验室的作用正日益增强。西方在中国的研发中心已经成为创新的摇篮，其成果应用在全球各地销售的产品上。韩国《中央日报》网站刊文则称赞道：“随着高科技力量的崛起，中国已摆脱追赶者形象，以一飞冲天之势迅速成长，对标尖端技术的龙头。”

(责编：王仁宏、李楠桦)
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