940.9亿美元、同比增长12.4% “数”说中国对外投资稳中有进发展
2024年09月28日09:58 | 来源：央视网
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26日，中国商务部召开例行新闻发布会，新闻发言人介绍了今年1至8月中国对外投资合作情况。
商务部数据显示，2024年1—8月，我国对外非金融类直接投资940.9亿美元，同比增长12.4%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资205.1亿美元，同比增长2.2%。
同时，2024年1—8月，对外承包工程完成营业额973.4亿美元，同比增长5%；新签合同额1495亿美元，同比增长21.1%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家承包工程完成营业额784.7亿美元，同比增长3.6%；新签合同额1232.1亿美元，同比增长18.8%。
(责编：王仁宏、李楠桦)
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