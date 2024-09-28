人民网记者 乔雪峰

金秋九月，正是小叶蔬菜的收获期，河北省承德市双桥区马家沟村村民朱丽金正忙着将刚刚采摘的蔬菜分类过秤，运往市区的蔬菜销售点。“过去路不好，蔬菜卖不出去，经常烂在地里。路修好了之后，来收菜的人很多，现在一个月平均能挣5000块钱。”朱丽金说。

农村公路，是乡村发展的希望。近年来，我国“四好农村路”高质量发展取得积极发展成效。截至2023年底，全国农村公路达到460万公里，通城畅乡的农村交通网络基本形成，日臻完善的农村公路网成为乡村产业振兴的“快车道”。

近日，交通运输部副部长王刚在全球可持续交通高峰论坛（2024）上表示，“要想富，先修路”，从脱贫共建到全面小康再到推动共同富裕的实践证明，农村公路对于推动减贫脱贫，实现共同发展具有重要的基础性、先导性、支撑性作用。

王刚表示，中国农村公路事业实现了跨越式发展，取得了历史性成就，走出了一条具有中国特色的农村交通发展道路，实现了具备条件的乡镇和建制村通硬化路、通客车、通邮的“三通”目标。“我们建成了460万公里通村畅乡的农村公路网络，建立了规范有效的农村公路治理体系，健全了有路必养的农村公路管养机制，完善了便捷高效的农村交通运输服务体系，谱写了加快建设交通强国农村公路新篇章。”

修一条路、建一座桥，能带动一个地区的发展,能够让老百姓有更多的幸福感。云南是一个典型的高原山区省份，山地面积超过90%，农村人口接近50%。十年来，云南把农村公路建设作为决胜脱贫攻坚、推进乡村振兴的重要支撑。

行走在华宁县青龙镇的山乡田野间，泥土的芬芳和农作物的甜香弥散开来。农民们在田间穿梭，熟练采收。一旁前来收购的货车在崭新的公路上行驶着，满载着农民辛勤劳作的成果。

这幅美好的田间景象来之不易。“土货不出，外货不入”曾是青龙镇交通不便的真实写照，唯一进入青龙镇的道路路面坑洼不平、雨天积水泥泞，小镇难以发展。“以前道路不畅，运输极为困难，种好的菜卖不出去。”在青龙镇矣马白村生活了30余年的村民朱莎，见证了青龙镇近年来因道路改善带来的变化。她说，现在进村的公路宽敞又平坦，每周都有收购的车辆进来，上个月卖玉米收入5000多元。

“每年列入全省十件民生实事当中，我们累计投入1843亿元，每年新建改建农村公路1万公里以上。”云南省人民政府副省长郭大进表示，截至目前，云南省农村公路总里程 29.2万公里、居全国第二位，1426个乡镇、14463 个建制村100%通硬化路、通邮、通客车，云南省成功创建了“四好农村路”全国示范县21 个、省级示范县50个，农村公路成为云南人民感觉变化最大、感受最深、成效最为明显的变化之一。

“目前中国已经形成外通内连、通城畅乡、客车到村、安全便捷的农村交通运输网络服务体系。”交通运输部公路局局长周荣峰表示，“四好农村路”串联起了城市和乡村，实现了“城货下乡、山货进城”，缩短了城乡间的时空距离，盘活了农村地区的特色资源。

同时，“四好农村路”还留住了乡韵乡愁、改变了农村风貌、改变了乡村文明，有力推动了农村经济到社会经济发展，成为了名副其实的民生工程、民心工程、责任工程。

公路围着特色产业转、产业围着公路建,把农村公路与旅游景点、产业园区统筹规划，推进资源路、旅游路、产业路建设，有效助推农民致富增收，“四好农村路”成为助力乡村振兴发展的黄金之路。

(责编：王仁宏、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经