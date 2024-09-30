这是一个关于耐心的故事。

要追风逐利，还是专心蓄力？

要短期盈利挣快钱，还是耐心陪伴守初心？

站在十字路口，西安中科光机投资控股有限公司（“西科控股”）创始团队多次面临抉择。

十余年，拾级而上。步步艰难，却步步坚定。

投早、投小、投长期、投硬科技，西科控股勾勒出自己的创投路线。

不弃初心，不赚快钱。用耐心资本浇灌科技创新的种子。

当太空电梯、外骨骼机、数字生命等存在于科幻小说中的名词，经过科研人员持续攻关，开始与现实生活产生联结时，许多人惊喜地发现，来自西科控股的耐心资本正在开花挂果。

故事，从秦岭脚下几个青年的科技报国理想开始。

不追风的耐心

4年多时间，从账面余额不足10万元，到企业估值突破13亿元……在西科控股的耐心资本助力下，西安中科立德红外科技有限公司终于跨越创业“死亡之谷”。

“轻舟已过万重山。”站在立德红外新项目建设现场，创始人刘伟远眺秦岭，长舒一口气，“如果没有西科控股这样的耐心投资，就没有企业的今天。”

这份耐心，从何而来？

拨开时光云雾，寻一份十多年前的初心来作答。

2011年初夏，山溪清澈，秦岭披绿。

山脚下，两个来自中国科学院西安光学精密机械研究所的年轻人，正在草拟所里十年发展规划中涉及科技成果转化部分的相关内容。

他们，一个是刚刚30岁的西安光机所产业处处长曹慧涛，一个是32岁的西安光机所旗下产业化项目飞秒光电的技术负责人米磊。

“科技成果转化得有资金，但资本没‘耐心’等那么久的转化周期。”曹慧涛说。

“要不咱们成立一个属于科学家的基金？”米磊提议。

讨论直至夜深，两人达成一致。随后，“成立一个专业化的管理公司负责科技成果转化”和“用市场化方式成立一个天使投资基金”被写入草拟方案。

“基金规模多少？”曹慧涛问道。

“2000万元！”米磊回答说。

“2000万元？咱们所一年用于科技成果转化的经费才100万元，2000万元太多了吧？”曹慧涛有些谨慎。

“这是2020年发展规划，还有十年时间，一定成。”米磊信心十足。

彼时，西安光机所正在掀起创新机制体制和科研模式的热潮，提出要让科研院所成为创新的源泉、创新的发动机。两人的提议正逢其时。

2012年6月，西安光机所决定正式成立西科控股，负责成果转化。曹慧涛、米磊以及随后加入的李浩成为核心成员，团队平均年龄33岁。

次年，西科控股发起的市场化早期创投机构中科创星成立，设立的首只天使基金存续周期长达11年，首期募集资金规模达1.3亿元。

“投了多久能见着回头钱？我最多能等两三年。”

“你们该不会是‘科技骗子’吧？”

……

西科控股成立初期，就伴随着一些出资人的质疑声。

“科技创新不是一蹴而就的，我们有耐心等待开花结果。”曹慧涛和米磊依然坚守初心。

时间来到2015年前后，互联网经济蓬勃发展，创投热潮一浪接着一浪。“天上掉下一块石头，就能砸中一个投资人”成为街巷流传的段子。

“最疯狂时，有项目吸收了500多亿元的融资。”一个又一个“创投神话”让西科控股的团队成员们有些心动。

“投资‘科学家’才是我们成立的初衷，不能走偏！”几番研讨，曹慧涛、米磊和李浩再次坚定了初心——不赚快钱！

耐心的故事，没有就此中断。

从天使基金投资，再到提供经营管理、政策咨询等服务，帮企业寻找优质投资人继续接棒融资……在西科控股陪伴下，一个、两个……科技成果陆续落地、开花、结果。

2019年，上海。

科创板开板，“硬科技”的热度一时无两。“不盲目追风”的西科控股等来了属于自己的“风”。

2021年10月，中科微至登陆科创板；2021年12月，炬光科技登陆科创板；2022年12月，源杰科技登陆科创板……

踏浪而来，乘风而起。随着被投企业一个个登陆科创板，西科控股这匹从西北杀出重围的“黑马”，在创投圈内名声大噪。

“‘硬科技’企业多了，想投的资本也多了。我们突然间从‘少人问津’变得‘门庭若市’。”曹慧涛说。

西科控股开始大胆引入战略投资者，以撬动更多资源推动更大规模的科技成果转化，企业逐渐从西安光机所的全资资产管理公司变为一家股权多元的科技成果产业化平台，旗下的市场化早期创投机构中科创星基金管理规模从1.3亿元跃升到突破百亿元。

寒随一夜去，春逐五更来。

“我们用十余年的坚持，推动许多科技企业跨越创业‘死亡之谷’。”曹慧涛感慨道。

截至2024年，西科控股孵化培育的硬科技企业已超过500家，其中国家级专精特新“小巨人”企业84家，对不少企业的投资周期已超过十年。

不怕输的定力

西科控股的耐心之路，不止于投资，也在于陪伴所投企业共同成长。

2016年，见到西科控股发起的市场化早期创投机构中科创星之前，西安赛富乐斯半导体科技有限公司创始人陈辰已经见过50余位投资人了。

“我愁的是产线！一套设备投入七八百万，一条线投资上亿元，那么多钱砸进去成本太高了。”陈辰说。

像赛富乐斯一样的科技型初创企业跨越创业期后，如何实现产业化发展是又一道要迈过的坎。

陈辰在西科控股旗下的陕西光电子先导院找到了答案。

宽阔明亮的无尘车间里只有机器运转的声响，身着白衣的科研人员凝神聚力关注着每一个数据，保障芯片顺利流片。在这里，科技型初创企业不用投入大量资金进行产线建设，以租用的方式便可实现产业化发展。

“利用这一共性技术平台，我们还为企业提供技术开发、成果转化、市场推广等服务，帮助他们以最低成本完成从产品到产业的蜕变。”陕西光电子先导院副总经理付鹏说。

2018年，被陕西光电子先导院的无尘车间和产线吸引的陈辰，决定“牵手”西科控股：赛富乐斯租用西科控股的设备和产线，中科创星成为赛富乐斯的A轮投资方。

不久，赛富乐斯实现量产，迅速成长为全球首家能够量产工业级半极性氮化镓材料的企业。

可这个共性技术平台，当初建起来却是个“赔钱的买卖”，并且至今尚未盈利。

要不要建共性技术平台？2015年，看着账面上仅有的1100多万元，曹慧涛等人有些为难。

建，钱不够！

不建，这些好不容易跨越创业期的科技企业怎么走向规模化发展？

咬咬牙，西科控股拿出账面上70%的资金用于陕西光电子先导院的建设，又用旗下原有的芯片园区抵押贷款，为陕西光电子先导院建设提供保障。

办法总比困难多。西科控股自有资金用于共性技术平台建设运营的直接投资近4亿元，并联合多家金融机构，为平台获得共计8.3亿元项目贷款和政策性超长期贷款授信。

如曹慧涛等人预料的一样，陕西光电子先导院的成立迅速吸引一大批优质科技企业，目前该平台已为50余家相关企业提供产业支撑。

“光投钱还不够，也要有耐心帮企业解决成长中面临的困难，从决定建立共性技术平台起，我们就作好了前期亏损的准备。”曹慧涛说，预计2026年共性技术平台将实现盈利。

追光之路，并不孤单。

2021年，陕西省政府联合西科控股发布陕西省光子产业“追光计划”，聚焦先进激光与光子制造、光子材料与芯片、光子传感三大领域布局产业，西科控股成为陕西省光子产业链“链主”企业。

从科技投资、科技服务再到深度孵化，西科控股为产业链上下游企业提供了全方位的支持，其旗下的光子芯片园、光子制造园、光子传感园内已入驻企业60余家。

一束细如丝线的激光既能瞬间击穿钢板，又能在火柴上刻字；一束光可以让人体骨骼血管清晰成像，从而进行辅助医疗；扫描设备绕物体一圈就能出现3D模型……走进西科控股的被投企业展厅，一件件产品让参观者仿佛进入科幻世界。

“基金投资只是起点，我们更要以此建立一个新的产业生态。部分被投企业成长后，也能反哺产业链中的一些初创企业，形成科技创新驱动发展的良性循环。”米磊说。

不停歇的脚步

2016年，北京。

米磊和团队大浪淘金，找寻有价值的科技项目和志同道合的投资人，不断尝试。最终，在北京先后募集的三只硬科技系列基金均实现了超募。

2024年，上海。

西科控股曲率引擎硬科技先导产业园即将投入建设；中科创星（上海）高质量孵化器已有首批9家企业入驻，面向未来产业开展超前孵化和深度孵化，并完成硬科技引育项目储备入库53个。

“我们将通过和张江集团合作，建设高质量孵化器，打造未来技术原始创新策源地和硬科技产业承载区，向科技成果转化的‘中水区’和‘深水区’迈进，助力培育新质生产力。”一如十余年前写下规划时那般，米磊信心十足。

从西安到北京，从京津冀到长三角，西科控股一步步走向更加辽阔的科创舞台。

逐新之路，从未停歇。

7月25日，西科控股完成首笔债券发行，成为我国西部地区首只硬科技科创类债券。债券募集资金将主要用于支持科技创新发展，主要投资领域聚焦于光子材料、芯片、智能制造等领域。

这是西科控股拓展融资渠道、撬动社会资本参与科技成果转化的又一次大胆尝试。

“中国的科技发展到了要解决最关键、最核心技术的阶段，而新一轮科技革命涉及的技术领域大多数具有发展周期长、投入巨大、跨学科融合等特点。因此当下我们更需要用长周期的耐心资本引导金融活水注入科技创新领域，并且要让政府、研究机构、金融资本、企业等都参与其中。”米磊说。

蔚蓝色的星球上方，一颗金色卫星穿行。卫星自带的屏幕，向观众投射出来自光年之外的新春祝福。

这是国产科幻电影《流浪地球》首映期间一场宣发活动的海报。穿越时空的画面将“硬科技”与“科幻感”紧密联结，诠释出属于科学家的浪漫。海报中这颗卫星，正是由来自西科控股的耐心资本所培育的企业研制的。

“曲率引擎”“费米子”“二向箔”“面壁者”……西科控股所在的园区和公司办公室都以物理概念和科幻作品里的名词命名。其中“面壁者”是曹慧涛、米磊、李浩三位创始团队核心成员共用的办公室。

推门而入，书架上摆放着一张他们与地球的“合照”：在地面上，通过软件将三人的照片与拍照指令上传至卫星，卫星便可按设定好的时间自动执行指令，完成合成拍摄。等卫星过境，就会将他们与地球的“合照”传输至地面。

“这是科学家制造出的浪漫。”曹慧涛笑道。

在西科控股看来，耐心资本的内核是坚定看好科技自主创新，是对以新质生产力助力实现中国式现代化的信心和决心。

“我们有信心这件事情能够成功，所以才有如此持久的耐心去完成。”曹慧涛说，坚守“助力科技创新驱动发展”的初心和使命，是西科控股的耐心密码。

（记者贺占军 雷肖霄） 新华社西安9月29日电

(责编：王震、陈键)

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