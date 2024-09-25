人民网记者 黄盛

“世界前沿科技大会.网址”“成都大运会.网址”“蓉宝.网址”“中国科学院.网址”“故宫博物院.网址”“一带一路论坛.网址”“中国互联网大会.网址”“南博会.网址”……近年来，一系列开通使用的中文域名出现在大众的视野中。

业内人士认为，域名作为互联网的枢纽，既是数字时代的关键信息基础设施，也是推进数字经济发展的重要基石。《“十四五”信息通信行业发展规划》等文件提出要推动中文域名发展和应用，社会各界正积极推动包括中文域名在内的互联网资源不断发展，为建设网络强国、加强知识产权保护作出贡献。

据记者了解，2017年9月修订发布的《互联网域名管理办法》明确，中文域名是互联网域名体系的重要组成部分，应鼓励和支持中文域名系统的技术研究和推广应用。工信部统计数据显示，在全国新通用顶级中文域名中，.网址中文域名注册数量位居第一；在全球域名注册数量排名前10的多语种新通用顶级域名中，有8个是中文域名。

在前不久服贸会期间召开的第三届世界前沿科技大会上，大会官方网站启用的中文域名“世界前沿科技大会.网址”也备受关注。.网址中文域名注册管理机构负责人惠祥龙对此表示，中文域名的注册应用已经成为数字经济时代网络知识产权保护的重要课题，是新质生产力要素和数字经济发展的根基。对于企业而言，中文域名的注册与保护已不再是可选项，而是必选项。品牌名、新产品名、网站名、广告语等都是重要的品牌标识，是品牌建设和市场的关键词之一，但常因缺乏显著性难以成功申请为注册商标。中文域名.网址注册作为新途径，可补充商标申请保护的不足，有助于保护企业知识产权。

此外，中文域名发展应用环境正加快改善。工业和信息化部信息通信管理局副局长谌凯曾表示，工信部指导中国互联网协会牵头组建了中文域名推进工作组，推动浏览器、邮件系统、搜索引擎等各类互联网应用全面支持中文域名的识别、显示和解析。目前，主流浏览器均已支持中文域名。同时，工信部还组织国内社群参与全球域名普遍适用工作，3名中国专家成为ICANN普遍适用推广大使。

也有业内人士表示，筑牢互联网基础资源，构建包容、文化多样的网络环境，也需要加大科普宣传、开展技术培训、组织应用测评、推广典型应用、推进行业自律、探索长效机制等方面持续开展工作，推动中文网址高质量发展。

(责编：郝帅、吕骞)

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