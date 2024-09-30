人民网记者 栗翘楚

近日，世界贸易组织发布《货物贸易晴雨表》显示，全球货物贸易景气指数为103，高于基准点100，比今年3月发布的100.6略有上升。该指数表明，2024年第三季度全球货物贸易保持复苏态势。

国际货币基金组织7月发布的《世界经济展望报告》指出，今年以来，中国国内消费的复苏推动了经济增长，外贸出口的积极态势也给经济增长带来更多活力。

近年来，中国贸易体量持续壮大，贸易结构不断优化，贸易伙伴更加多元，贸易结构日益均衡，成为推动全球贸易复苏的重要贡献者。数据显示，2023年中国进出口总值5.94万亿美元，连续7年保持全球货物贸易第一大国地位。

日前，海关总署发布数据显示，今年前8个月，我国货物贸易（下同）进出口总值28.58万亿元人民币，同比（下同）增长6%。其中，出口16.45万亿元，增长6.9%；进口12.13万亿元，增长4.7%；贸易顺差4.32万亿元，扩大13.6%。

从地区来看，新兴市场成为中国外需重要增量。海关统计，今年前8个月，我国对东盟进出口4.5万亿元，同比增长10%，占同期我国外贸总值的15.7%，东盟继续为我国第一大贸易伙伴，增速列我国前五大贸易伙伴首位。其中，出口2.69万亿元，增长13.1%；进口1.81万亿元，增长5.7%。

在位于防城港的广西钢铁吊运码头，吊运机械来回穿梭，钢铁巨臂准确抓取、吊运柳钢产品装车上船，发往世界各地……数据显示，今年1至7月，广西对东盟进出口2149.3亿元，创历史同期新高，同比增长24.3%；其中对越南进出口1658.2亿元，增幅达32%。

除广西外，我国多地与东盟产业链供应链开展合作紧密，在电子信息、汽车制造、纺织服装等领域加强合作，带动我国对其中间品进出口快速增长。海关统计，我国对东盟中间品进出口由2004年的6053.2亿元增长至2023年的4.08万亿元。今年前8个月，我国对东盟进出口中间品延续良好增势，进出口2.84万亿元，同比增长9.6%，较同期我国中间品进出口增速高4.1个百分点。

传统出口商品稳定增长、高新技术和高端装备制造出口增速显著、外贸新业态新模式快速发展是我国外贸的显著特点。今年前八个月，我国机电产品占出口比重近六成，其中自动数据处理设备及其零部件、集成电路、汽车和手机出口保持增长。

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授、全球创新与治理研究院执行院长吕越表示，我国经济运行延续回升向好态势，国内市场消费需求持续恢复，为货物贸易进出口的良好表现提供了坚实基础。此外，随着外贸政策红利不断释放，科技创新带动产业创新，商品结构持续优化，均为贸易顺差的显著增长作出贡献。

世界贸易组织同时指出，尽管晴雨表指数发出了积极信号，但由于地缘政治风险加剧、地区冲突持续、发达经济体货币政策转变以及出口订单减少，全球贸易前景仍然高度不确定。

业内专家表示，中国始终是经济全球化的坚定支持者、维护者，主张在多边框架内解决贸易争端。近年来，中国不断降低关税，通过举办进博会等形式扩大进口，让世界各国更好分享中国市场机遇。

(责编：郝帅、吕骞)

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