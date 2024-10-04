新华社北京10月3日电记者3日从中央网信办获悉，为进一步规范互联网新闻信息服务活动，提升主流新闻舆论影响力，营造清朗网络空间，中央网信办近日印发通知，部署开展为期3个月的“清朗·整治违规开展互联网新闻信息服务”专项行动。

据悉，本次专项行动针对违法违规开展互联网新闻信息服务行为，集中整治五类突出问题。

一是编发虚假不实新闻信息，使用与新闻信息内容严重不符的夸张标题，或者恶意篡改、断章取义、拼凑剪辑、合成伪造新闻信息，误导社会公众。二是借舆论监督名义，通过采编、发布、转载、删除新闻信息，干预新闻信息呈现或搜索结果等手段，威胁、要挟他人提供财物、开展商业合作，谋取不正当利益。三是仿冒、假冒新闻网站、报刊社、广播电视机构、通讯社等新闻单位，或者擅自使用“新闻”“报道”等具有新闻属性的名称、标识开设网站平台、注册账号、发布信息。四是未经许可或超越许可范围开展互联网新闻信息采编发布服务、转载服务、传播平台服务。未取得互联网新闻信息采编发布服务资质，违规开展新闻采访、发布新闻信息。五是伪造、倒卖、出租、出借、转让互联网新闻信息服务许可资质。出售、出租或以其他形式委托第三方主体运营互联网新闻信息服务频道等。通过不正当手段、虚假材料等取得互联网新闻信息服务许可。

(责编：王震、李楠桦)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经