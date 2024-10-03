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国庆假期第二日人员流动量超2.8亿人次 各地多措并举保障民众安全出行

2024年10月03日16:49 | 来源：人民网
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人民网北京10月3日电 （记者乔雪峰）记者从交通运输部获悉，10月2日（国庆节假期第二日），全社会跨区域人员流动量28366.8万人次，环比下降14.4%，比2023年同期增长4.1%，比2019年同期增长15%。

铁路方面，铁路客运量1823.8万人次，环比下降15%，比2023年同期增长6.9%，比2019年同期增长25.8%。

公路方面，公路人员流动量26173万人次，环比下降14.6%，比2023年同期增长3.8%，比2019年同期增长14.7%。其中高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量22603万人次，环比下降15.1%，比2023年同期增长3.5%，比2019年同期增长42.9%；公路营业性客运量3570万人次，环比下降11.3%，比2023年同期增长5.9%，比2019年同期下降49%。

水路方面，水路客运量139.4万人次，环比增长27.1%，比2023年同期增长24.1%，比2019年同期下降34.7%。

民航方面，民航客运量230.6万人次，环比下降3.3%，比2023年同期增长11.7%，比2019年同期增长20.1%。

进入假期第三天，各地继续全力做好交通运输服务保障工作，保障民众平稳安全出行。

在内蒙古，全区交通运输部门提早谋划、实化举措，全力提高国庆假期运输服务水平。提前研判路网运行情况，发布《国庆节假期出行服务指南》，做好交通疏导、物资储备、设备维护、应急救援等工作。加强路网运行监控。加强收费站现场服务和通行引导，保障全区路网运行平稳、畅通。强化公路服务区运营安全和服务保障，提前对充电繁忙的高速公路服务区增设充电设施，增加人员力量，保障充电服务，开展ETC专项整治和服务区提质升级行动，提升通行效率和服务质量。及时预警预报，发布出行和路况信息，引导公众合理、错峰出行。

在新疆，自治区交通运输厅一是加强公路管理，切实抓好安全生产。以“十一”假期繁忙路线、事故易发路段、恶劣天气高影响路段等为重点，加大养护巡查频次，全面处置各类公路病害。“十一”期间，原则上不实施养护施工（不含应急养护），确需实施的，应采取夜间施工或快速修补方式。二是突出重点，强化独库及重点旅游公路服务保障能力。进一步深化与公安交管、应急、气象及沿线政府的联动机制，实现多方协同联动。做好降雨、降雪、山体碎落的自然灾害应急响应和处置工作；增加公路联合巡查频次，加大路域环境治理力度，及时处置公路病害及通行安全隐患；加强沿线服务区、停车区管理，全力做好司乘人员停车、休息、如厕、充电等服务保障工作。

(责编：杨虞波罗、高雷)
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