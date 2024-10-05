原标题：湖北房县：小快递激发乡村大市场

“村里有了快递站，走几步路就能发货。”前不久，湖北省十堰市房县城关镇三海村的谭明东拉着十壶黄酒，到村里的快递站发货。30多岁的谭明东自小跟随父母学习酿酒手艺，他酿的酒质量好、口感佳。谭明东说，村里有了快递站，方便多了。

得益于县乡村三级物流体系的建设，如今，越来越多的房县黄酒作坊户将自家酿制的黄酒打包销往全国各地，实现了增收致富。据统计，今年1至8月，房县通过物流快递渠道销售外运黄酒达2万吨，实现全链条销售收入3亿元。

“快递进村后，一件件农副产品通过快递外销，帮助村民增收，同时快递业务量也增长了近50%。”房县城关镇三海村邮政快递员樊猛说，“相比快递进村前，我每个月的收入都多了1000多元。”

小快递激发乡村大市场。眼下，正是房县阳荷的销售旺季。在房县，韵达快递每天有上千件打包好的房县阳荷发往外地。目前该县已实现网络销售阳荷10万斤左右，有效带动群众增收。

除了“寄出去”，还有“买进来”。9月3日下午，房县九道乡瓦房坪村35岁村民王兵收到短信，显示他的包裹已经到了村邮政站点。“原来收快递，来回得骑半个多小时电瓶车，现在家门口就能收寄。”王兵说。

2023年底，房县建成1个县级寄递物流共配中心、20个乡镇物流综合服务站和281个村级物流服务网点，覆盖率达100%，形成了较为完善的县、乡、村三级物流服务体系，解决了困扰山区群众多年的寄递难题。

今年以来，房县纪委监委强化“快递进村”工作监督，联合交通运输、财政、消防等多个部门，对邮政、顺丰、韵达等8个品牌的村级寄递物流服务网点提档升级情况进行排查，切实发挥通村快递惠农作用。

目前，房县已完成114个村级寄递物流服务网点提档升级工作，占全部目标任务的81%，农产品进城和消费品下乡覆盖率、运营保通率均达100%。

（本报记者 张 锐 王建宏 本报通讯员 曾 雨 程剑峰）

(责编：王连香、杨迪)

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