人民网北京10月4日电 （焦磊）当前，焕新经典文化资源，推动区域文旅融合，正成为提升美好生活体验的新方式。在北京，大运河作为历史文化与现代生活融合的典型区域，国庆期间通过运河西岸美好生活节活动等方式，吸引了众多市民、游客以及文化爱好者来到现场“打卡”。

北京市园林绿化局数据显示，2024年国庆假期首日，北京全市公园共接待游客128.31万人次。而在10月1日启幕的运河西岸美好生活节上，不少游客来到文创、美食、潮流风尚、潮玩体验区，感受融合艺术+手工+潮流+美食等创新消费场景。

同时，不少年轻人和小朋友则客通过沉浸式打卡 AR 科技展，亲身感受虚拟与现实的交织。一位参展游客表示，如今，越来越多形式多样的文旅活动，能够让小朋友在文化体验中近距离感受科技的魅力。

运河西岸美好生活节启幕首日，不少游客来到现场打卡。受访者供图

如今，借助科技的力量，历史悠久的运河游正呈现出新的变化：一是结合运河西岸美好生活节和大运河景观亮化，借助城市大脑系统的景观管理平台，通过数字孪生三维模型进行综合控制，全面提升重要点位夜景，实现各节点整体播放、区间联动，营造“古今同辉、光影互动”的城市夜间光环境；二是游船增加了新航线，运河西岸增设游船码头，游客可以乘坐游船往返于景区各个码头，欣赏大运河国家5A级旅游景区的美景。

据介绍，运河西岸美好生活节以“传承经典，焕新生活” 为出发点，将开启为期七天的精彩活动，涵盖七场电影展映、三大主题板块活动、三场音乐节、三类主题巡游、两天啤酒节、十二支乐队、街头艺术表演以及一百多家体现运河文化与 Z 世代新潮生活的特色网红潮店。

(责编：王震、高雷)

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