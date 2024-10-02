人民网记者 栗翘楚

“十一”黄金周期间，各地新车、家用电器消费热情继续升温。记者从多地汽车4S店和家电商家了解到，在全国加力推进以旧换新的背景下，线下门店迎来“换新消费”新机遇。多位受访者在接受记者采访时也表示，此次以旧换新补贴产品覆盖面大、力度升级，消费者换购意愿显著增强。

宁夏回族自治区石嘴山市民在选购汽车。图片来源：宁夏回族自治区商务厅

据商务部介绍，截至9月25日，全国约386万名消费者购买8大类家电产品超520万台，享受46.7亿元中央补贴，带动销售额超243亿元，1—8月，限额以上家电类商品零售额同比增长2.5%；全国汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请超过113万份，平台登记注册用户数超过168万个，补贴申请量保持快速增长态势。

当前，随着“两新”政策（推动大规模设备更新和消费品以旧换新）持续加码落地，有效助力激发内需潜力。业内专家表示，在“金九银十”等消费旺季加持下，市场有望进一步回暖向好。

消费者：政策红利带来实惠

家住北京顺义的李先生年初刚购置新房，考虑到成本问题，他迟迟没有购买家电。

“我听说现在有以旧换新的政策，正好把全屋家电购置齐全，能省不少钱。”李先生说，他在“京通”小程序领取了购买家用电器的政府补贴，全屋家电能省将近1.5万元。

据北京市发改委数据显示，截至9月23日，全市电冰箱、洗衣机等8类家电产品销售超58万台，销售额达37亿元左右。受理小汽车报废更新和置换更新申请2.3万辆，汽车销售额达60亿元左右。北京市家用电器和音像器材类商品零售额由1至6月的同比增长1.4%提高到1-8月同比增长8.9%。

除家电外，随着报废更新政策进一步发力以及地方以旧换新政策陆续出台，整体车市热度有所回升。

近日，杭州市民祝先生下单一台蔚来ES6，这台车是新能源汽车，购买价格是在30万以上，可享受18000元的汽车置换补贴，同时结合品牌自身推出的9月限时优惠，还额外省了5万元。

据乘联会预测，随着国家推出报废更新政策，并进一步承担9成左右的报废更新补贴资金，示范效应引导各地推进相应的以旧换新鼓励政策并及时出台实施细则。随着各地以旧换新政策的陆续出台，预计地方补贴政策初期的效果肯定都是很好的，这也为“金九银十”的销量带来促进。

平台方：回收换新更顺畅

近日，青岛市民王红菊通过某绿色回收平台换购到了理想的新冰箱。

“以前，卖旧家电都是找流动的收废品的人，有时还要自己拖过去，费时费力又卖不上价。”王红菊告诉记者，通过平台预约时间、系统自动估价，下单后不到48小时就有专业服务人员便上门拉旧、送新一步到位。

在位于青岛莱西的海尔智家再循环互联工厂车间里，一台台旧家电被缓缓推到上料口，在智能化机械臂的运作下，一台220升的冰箱拆出了9kg塑料类、38.6kg铁类、0.6kg铝类、1.4kg铜类，再经过“盐水洗+摩擦洗+热水洗+清水洗”的高效清洗，循环新材料纯度可达99.9%。

作为以旧换新链条中的重要一环，旧家电如何估价、谁来回收、怎样处置，直接关乎消费者的消费体验，也影响以旧换新工作的成效。

来自平台和门店的数据显示，8月26日至9月21日，京东平台冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑等家电产品销售额同比分别增长128.8%、86.3%、130.6%、240.5%、52.2%，增速明显；9月1日至21日，苏宁易购全国经营门店客流量提升一倍，电脑、空调的销售额分别实现了近300%和100%的快速增长。

专家：以旧换新牵引产业结构优化升级

各地新一轮“以旧换新”不仅在补贴力度上加码，还把更绿色节能、更智能更高端的产品纳入补贴范围，且补贴比例更高。

中国宏观经济研究院经济研究所副所长吴萨说，作为人口大国，我国汽车、家电等耐用消费品市场规模大，蕴含了巨大的市场潜力。

以家用电器为例，以旧换新政策实实在在拉动了相关领域的需求，打破了过去将家电与房地产行业紧密关联的逻辑。从多数城市20%补贴所拉动的增速来看，政策或能更进一步贴近释放需求的均衡点，进一步扩张财政力度也将有利于经济的恢复速度。

赛迪研究院消费品工业研究所副所长代晓霞表示，以旧换新政策既有助于释放居民的潜在改善型消费需求，还能推动消费升级和促进产业结构优化升级，对实现经济高质量发展具有重要意义。

在中央以旧换新政策持续发布、地方补贴细则普遍落地的背景下，汽车、家电等需求均有明显改善。招商证券分析，展望第四季度，随着“金九银十”旺季和“双十一”等促销提振，以及存量房贷利率下调预计对消费带来正向拉动，还款压力的减轻和可支配收入的释放，有望进一步刺激消费需求增长。

(责编：乔业琼、高雷)

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