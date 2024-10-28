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商务部：“单独谈判”将干扰中欧电动汽车磋商整体进程

2024年10月28日16:06 | 来源：新华网
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　　新华社北京10月28日电 关于中欧电动汽车反补贴案磋商，商务部新闻发言人28日表示，如欧方在与中方磋商的同时，又与部分企业单独进行价格承诺谈判，将动摇彼此信任，干扰磋商整体进程，也将给价格承诺协议的后续执行和监管增加更多行政成本。

　　当天有记者问，10月25日，欧委会在有关中欧举行视频会谈的新闻中表示，根据世贸组织规则，欧委会有权与参与调查的不同企业商谈价格承诺，与中国机电商会进行价格承诺谈判，并不排斥其他企业单独与欧方商谈价格承诺。请问中方对此有何评论？商务部新闻发言人作出上述回应。

　　这位发言人表示，10月25日，在商务部部长王文涛与欧盟委员会执行副主席兼贸易委员东布罗夫斯基斯的视频会谈中，中方已明确表示，中国机电商会获得不同类型中国企业的充分授权，提出了代表行业整体立场的价格承诺方案，中欧双方已在此基础上进行多轮磋商，付出艰苦努力，取得一定进展。目前，双方已开启下一阶段磋商，中方希望双方按照现有框架，在前期磋商的基础上加快推进，尽早取得实质性突破。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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