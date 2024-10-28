人民网北京10月28日电 （记者车柯蒙）为推进数字经济建设，推动数字经济财税治理的理论探索及实践研究，日前，北京国家会计学院主办的2024年“新发展蓝图下数字经济财税治理”研讨会在北京举办。

北京国家会计学院党委委员、副院长李旭红教授表示，数字经济作为重组全球要素资源、重塑经济结构的关键力量，在我国经济社会发展中占据重要位置，并已成为推动科技进步和经济高质量发展的核心动力。面对数字经济的挑战与机遇，对“新发展蓝图下的数字经济财税治理研究”的研讨更加具有迫切的现实意义。

“数字经济发展速度之快、规模之大带来经济结构的转型、人口结构的转变、消费行为的变化，对财税治理带来一定挑战。下一步，财税治理应分层施策，做到激励与约束并重，注重财税政策应与其他社会政策和产业政策有效衔接，同时积极参与国际税收规则的制定，彰显大国的责任与担当。”李旭红说。

在主题发言中，中国国际税收研究会副会长、秘书长付树林表示，党的二十届三中全会为财税体制改革指明方向，数字化和绿色化是发展的两条主线，在数字经济和税收改革紧密相关的背景下，加强数字化征管能力是推动中国式现代化发展财税治理中的关键一环。

中国人民大学教授、中国税务学会副会长朱青表示，随着数字化转型步伐加快，建立一套适应新时代需求的法律法规体系变得尤为紧迫，推动我国乃至全球范围内数字经济健康稳定地向前发展。

瞭望智库理事长胡梅娟表示，数字经济已经成为影响世界竞争格局的新领域新赛道，新产业和新业态已成为新质生产力培育和高质量发展最重要的创新动力源，应加强财税治理领域的技术创新，完善适应新质生产力的数字经济财税治理政策体系。

“数据系统改造金融行业已成为必然，数字化转型过程中数据风险的出现也不可避免。”工信部信息中心副主任李新社认为，这会对经济社会产生深远影响，应重视数字金融创新发展中的数据安全问题。

中国民航信息网络股份有限公司副总经理李劲松表示，数字经济既是前沿技术的应用也是商务模式的创新，体现于新场景、新模式、新业态，财税制度是数字经济的发动机，建立数据产权运行机制是发展数字经济的制度基础。

安恒信息技术股份有限公司董事长范渊认为，数字经济时代数据的安全流通及合规利用值得思考，数据既要保护又要利用，要构建数据流通利用基础设施，同时让AI赋能数据安全保护。

(责编：王仁宏、吕骞)

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