本报记者 刘志强 王 政 李心萍

机器设备是生产力的重要组成部分，是现代化产业体系的“骨架”。

习近平总书记指出：“加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。”

我国很多机器设备保有量位居全球第一，新型工业化、城镇化持续深入推进，让各类设备更新需求越来越大。

产能翻番。山东潍坊市，奥司特工贸有限公司借助设备更新政策，引进一整条静电喷涂流水线，将园林机械产品年产能提升至3万台，今年企业产值预计增长15%以上。

效能更优。广东药科大学附属第一医院投入使用新的心脏彩超机，操作流畅、图像清晰，患者等候时间大幅缩短。借助超长期特别国债政策，医院自付占比60%，负担大为减轻。

今年以来，在“两新”政策推动下，工业、建筑、市政、交通、农业、教育、文旅、医疗等领域加快实施设备更新行动，有力拉动了投资增长、促进了产业发展、释放了内需潜力、支撑了绿色转型。

加快推动一揽子政策落地见效

走进河北邯郸市康诺食品有限公司生产中心，车间安静整洁，管道串起各式反应罐，生鲜乳经过加工后变成可口的奶酪。“这是我们依托设备更新政策，新增的年产1.8万吨特色奶酪制品生产线，整个生产过程实现数字化、可视化、标准化。”康诺食品集团董事长王炜建说。

设备更新政策落地实施后，河北省工业和信息化厅立即开展相关工作。康诺食品上报特色奶酪制品智能化生产加工项目后，很快被纳入工业和信息化部第一批设备更新通过审核项目名单。随后，中国银行组建专项小组、开辟绿色通道，批复1.1亿元授信总量。6月13日，首笔4000万元中长期固定资产贷款到账。9月2日，第二笔资金3928万元到账。“后续，金融机构还将根据项目进度投放2072万元贷款。”王炜建说，这次设备更新是企业成立27年来规模最大的一次升级更新，生产线由5条增加到9条，产能将增长近3倍。

工业领域设备存量规模大，更新潜力足。今年以来，为推动工业领域大规模设备更新，工业和信息化部协同相关部门从资金、金融、税收、标准等方面制定了系统支持政策。有关地区也因地制宜，采用投资补助、贷款贴息、股权投资、融资租赁和担保补贴等多种方式支持设备更新。“总体上，工业领域设备更新已形成分层分类、协同联动的支持政策体系。”工业和信息化部规划司副司长张建华表示。

大规模设备更新是一项涉及广泛的系统工程。今年3月，《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》出台后，各有关部门相继印发分领域设备更新实施方案。今年7月，加力支持“两新”的若干措施出台，统筹安排1500亿元超长期特别国债资金，增规模、扩范围、降门槛，加力支持重点领域设备更新。近期，各有关部门又陆续出台工业设备、用能设备、环境基础设施、营运船舶、营运货车、新能源公交车、农业机械、老旧电梯等领域设备更新实施细则以及配套政策……“两新”工作启动以来，政策体系加快建立，推动设备更新不断取得新进展新成效。

“1500亿元超长期特别国债资金已全部安排到项目，共支持了工业、环境基础设施、交通运输、物流、教育、文旅、医疗、用能设备、能源电力、住宅老旧电梯、回收循环利用等领域的4600多个项目。”国家发展改革委副主任赵辰昕表示，初步测算，今年国债资金支持的设备更新项目，总投资近8000亿元，可以带动各类设备更新超过200万台（套），形成节能量约2500万吨标准煤/年。

人民银行牵头创设科技创新和技术改造再贷款，相关部门已累计向银行机构推送3批次、1.3万个备选项目，累计签约贷款金额已达到2300亿元；财政部安排设备更新贷款贴息资金200亿元，已拨付第一笔贴息资金80亿元；财政部、税务总局完善节能节水、环境保护、安全生产专用设备数字化智能化改造企业所得税政策，加大支持力度。

有效提升经营主体设备更新的积极性

调试设备，马不停蹄。走进哈尔滨三联药业股份有限公司，年初启动的大容量注射剂数智化改造项目稳步推进，自动配液系统、注塑机、灌装机等先进设备正在联调联试。2026年底建成后，这条产线有望成为业内生产速度最快的生产线之一。

“我们制定了详细的设备升级改造目标与计划，加速淘汰老旧、高耗能、高排放及存在安全隐患的设备，还与设备厂家展开了紧密合作与研发。”公司董事长兼总裁秦剑飞说，数智化改造升级为国内大输液领域高端化、智能化、绿色化转型贡献了力量。

更新设备、产线升级，让生产更加智能高效，也让产品更加绿色低碳。

在中车大连公司机车总装车间，1000千瓦功率等级内电混合动力新能源机车正在加紧生产。“得益于设备更新政策落地实施，一家大型钢铁企业提出定制新能源机车替代老式内燃机车，降低物流环节碳排放强度。”公司副总经理孙石栋告诉记者，新产品以大容量锂离子动力电池作为主动力源，柴油发动机辅助充电，可实现氮氧化物减排45%、碳氢化物减排73%、一氧化碳减排83%。

传统产业改造升级步伐加快，制造业技改投资持续保持两位数增长……设备更新政策实施以来，制造业发展新动能不断培育壮大。8月份，装备制造业、高技术制造业增加值分别同比增长6.4%和8.6%，分别快于全部规模以上工业增加值1.9和4.1个百分点。

加快实施设备更新行动，有利于从供给端促进产业升级，也持续激发着需求潜力，相关政策效应正向供给部门传导。

江苏涟水县，今世缘酒业2万吨酿酒项目智能化酿酒车间内，传统的溅花、接酒等工序，全部交由一台台智能工业机器人完成。由埃斯顿机器人提供的全方位智能化解决方案，帮助企业实现从制曲、装甑到包装的全流程智能化，用工效率提升6.4倍，年产量提升2.6倍。

“随着设备更新政策及配套措施逐步落地，今年三季度公司机器人订单实现同比环比双增长，全年出货量有望从去年的2.5万台增至3万台。”埃斯顿机器人公司有关负责人说。

大规模设备更新政策有效调动了经营主体更新生产、用能等各类设备的积极性，推动设备制造等行业生产较快增长。前8个月，设备工器具购置投资增长16.8%，增速比全部投资高13.4个百分点，对全部投资增长的贡献率达到64.2%。增值税发票数据显示，今年前三季度，在政策带动下，全国企业采购机械设备金额同比增长6.5%，其中9月份同比增长5%，较8月份增速加快2.4个百分点。

多领域设备更新取得积极进展

用上新设备，工作更轻松。

贵州贵阳市，花果园社区有394个配电房，以前检查一遍，要30个人手持设备逐项采集。今年更换成搭载“南网电鸿”系统的智能感知设备，只要1个人，就可用手机远程观测所有配电房的环境温度、设备温度、电流、电压、开关实时状态。未来3年，“南网电鸿”将推动百万（套）电力设备更新，并覆盖80%农村电网改造的新设备。

用上新设备，生活更安心。

江苏南京市，张公桥小区几部因年久失修故障频出的电梯被纳入更新范围，让小区居民蔡煜很高兴，“新电梯换好后，乘坐更安全。国家补贴15万元，业主众筹40多万元，解决了换梯筹资问题。”截至今年8月，南京全市已完成老旧电梯安全评估超过7200台，一批符合条件的老旧电梯被列入国家超长期特别国债支持的更新改造项目清单。

今年以来，随着相关政策落地见效，建筑、市政、交通、农业、教育、文旅、卫生等领域设备更新扎实推进，取得了积极进展。

在建筑、市政领域，老旧电梯、环境基础设施等设备更新加快。截至9月下旬，全国累计完成6400多座供水厂、污水处理厂、换热站、液化气充装站、垃圾处理站等设施相关设备更新；完成住宅老旧电梯、供排水设备、环卫设备、建筑施工设备、生命线工程等方面2100万套/件设备更新。住房城乡建设部相关负责人介绍，2024年计划通过超长期特别国债资金支持各地对4万余台使用15年以上的住宅老旧电梯实施更新。

在交通领域，城市公交车电动化替代、老旧营运柴油货车淘汰更新、老旧营运船舶报废更新、老旧机车淘汰更新、邮政快递老旧设备替代、物流设施设备更新改造、标准提升等七大行动稳步推进。1至8月，交通设备更新数量大幅增长，全国报废汽车回收量同比增长42.4%，已达去年全年报废量的90%。

在教育、文旅、卫生领域设备更新方面，教学科研仪器设备、实训教学设备、游客运载设备、观光设备、游乐设施等更新换代，多地公立医院持续发布医疗设备采购清单，更新升级一批彩超机、CT机等设备。1至8月，教育业、文化体育娱乐业投资分别增长3%、2.2%。

“下一步，我们将会同有关方面用足用好加力支持‘两新’等各项政策和超长期特别国债等各项资金，尽快让政策红利惠及更广大经营主体，有力促进产业高端化、智能化、绿色化发展，加快发展方式绿色转型。”国家发展改革委资源节约和环境保护司司长刘德春表示。

《 人民日报 》（ 2024年10月22日 01 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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