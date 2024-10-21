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记者去哪儿：高端化本土化齐驱 中国品牌这样“走出去”

人民网记者 车柯蒙 王天乐
2024年10月21日14:03 | 来源：人民网
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欧洲杯赛场，中国造VAR显示屏帮助裁判精准判罚；巴黎奥运会期间，国产户外LED大屏助力节能减排；2024德国柏林国际消费电子展（IFA2024）上，中国品牌为全球消费者提供智慧家居解决方案……

近年来，越来越多中国品牌主动“走出去”，加速融入世界市场，服务全球消费者。在这个过程中，中国家电品牌坚持技术创新，持续擦亮品牌底色。海关总署数据显示，今年前三季度，家用电器出口增长15.5%。

记者了解到，自1980年中国品牌首次亮相IFA以来，中国企业参展比例持续上升，到2024年已经成为展会上的“主角”。

Micro LED等创新技术覆盖家居、商用各类场景，打破屏幕边界；为大屏电视游戏和影音娱乐爱好者定制的《黑神话：悟空》联名款电视，吸引众多海外玩家体验；AI融入智能家居各类场景，让技术变得触手可及……IFA2024举办期间，记者来到海信展台，从这里观察中国品牌发展新路径、未来生活智慧新图景。

“2013年，我带着一台激光电视样机首次参与IFA展，那时的展台没有现在这么大，而中国品牌在也还处于技术追赶阶段。”海信激光显示公司总经理、激光显示首席科学家刘显荣告诉《记者去哪儿》栏目，经过多年发展，中国电视产业不仅在规模上处于领先，更凭借技术研发优势，在激光显示等领域实现自主创新。

事实上，走过百年的IFA展，不仅是消费电子产业变革的生动注脚，也见证了海信等中国企业在全球高端市场的地位跃迁。

“虽然全球经济发展面临挑战，但我们实现了良好增长。未来，我们要争做世界第一。”海信国际营销公司副总裁刘斌表示，作为已经成立55年的制造企业来说，要实现这个目标，需要世界一流的企业文化，让全球各个国家的员工，在企业平台上发挥自己的价值。

在位于斯洛文尼亚的海信品牌欧洲大区总部，这样的愿景，正在照进现实。

2018年，斯洛文尼亚最大的制造企业古洛尼陷入破产边缘。并购古洛尼后，海信仅用18个月就帮助其扭亏为盈，此后，又投资3亿欧元扩建生产线。先进的生产力和东方管理理念进一步提升了员工收入，也为当地经济发展注入动力。在海信看来，与当地社会共荣共生，是品牌走好全球化的关键一步。

走进工厂生产厨具的自动化生产线，机械臂有条不紊，拾起原材料，烤箱内胆很快被一体化压铸成型……据海信欧洲公司厨电工厂厂长Robert Roser介绍，自2021年该条自动化生产线投产以来，日均产量实现40%增幅。

“去年，工厂生产厨具达到160万台，今年的目标设定在180万台，增幅超过12%。同时，制造成本降低近7%。”据Robert Roser介绍，生产线自动化正进一步助力工厂实现降本增效。

“海信加入后，我们明显感觉到企业研发投入大幅提升。同时，技术创新和对消费者更深入的洞察，有助于更快地将新品推向市场。”海信欧洲公司洗碗机产品规划总监Uros Dernovsek表示。

记者了解到，类似加强产品创新，推出符合当地用户需求产品的案例比比皆是：欧洲消费者爱喝红酒，三分区高端酒柜应运而生；为了满足当地用户在冷藏方面的更多需求，品牌将冰箱冷藏冷冻比例改为7：3；干衣机解决方案，将衣物缩水率下降50%……

而这样的创新，也正获得欧洲消费者认可。走进斯洛文尼亚和德国的家电卖场，随处可见中国品牌产品。一名卖场负责人告诉记者，中国品牌正凭借其良好的性价比、设计和质量走俏欧洲。

中国品牌出海之路，不仅是投资并购的简单之举，更是不断向产业链、价值链高端攀升的持续努力。今年欧洲杯，海信实现了由品牌推广合作向技术合作的升级，围挡广告也从“世界第二”升级为“不止于世界第二”。“不止于”三个字，道出了品牌下一步发展的目标与信心。

“我们在欧洲市场阶段性的成功，是下一步全球化发展的基石。”在刘斌看来，企业要以全球化的能力、格局、产品和服务，去实现更加长远的发展目标。

(责编：王连香、高雷)
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