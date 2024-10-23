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黄金“涨声”还会持续多久？

韩昱
2024年10月23日08:53 | 来源：证券日报
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原标题：黄金“涨声”还会持续多久？

黄金价格似乎变得“高不可攀”。从国际现货黄金看，Wind数据显示，10月21日，伦敦金现价格盘中触达2740.57美元/盎司，达到历史最高价。从期货看，COMEX黄金期货价格在10月21日盘中触及2755.4美元/盎司，也创下历史最高。今年以来，国际金价已几十次刷新历史最高纪录。

国内金价也基本呈类似走势，沪金主力合约2412在10月22日盘中最高报628.38元/克，创下历史新高。基础金价大幅上行，使得消费者平时最常接触到的黄金饰品价格近期也“水涨船高”，不少品牌金饰的金价都超过了800元/克。

拉长时间看，截至10月21日收盘，2024年以来国际现货黄金价格已上涨31.84%。若从本轮金价升势的起点（2022年11月份）算起，国际现货黄金价格已上涨66.49%。

黄金价格涨幅迅猛，后续还有上行的空间吗？笔者认为，综合多种因素考量，短期来看黄金价格或仍有上涨潜力。

首先，黄金的避险属性仍是其价格上涨的主要驱动力之一。近期，全球地缘政治风险持续，地区冲突仍在发酵，局势愈加复杂，再叠加美国大选等不确定性因素的影响，或致全球避险情绪再度升温，黄金的避险保值功能也将受到重视。

其次，美联储正式进入降息周期。在此前美联储的数次降息周期中，黄金价格往往在整个降息周期内上行。背后逻辑在于，美联储降息通常意味着宽松的货币环境，推高通胀预期，这会降低持有黄金的机会成本，继而增加投资者对黄金的持有需求，提升其投资价值。而且，美元通常在美联储降息周期中走软，这使得黄金对非美货币持有者而言更加便宜，刺激对黄金的投资需求。

近期，多位美联储官员持续公开发声，为今年剩余时间内美联储继续降息提供预期指引。美联储在11月份和12月份还有两次议息会议，市场预期这两次会议美联储有可能都会降息25个基点或更多。短期来看，美联储的降息进程持续推进会对金价构成支撑。

最后，全球央行对黄金的现货储备需求，也将支撑黄金价格。世界黄金协会在今年6月下旬发布的《2024央行黄金储备调查》显示，29%的受访央行（本次调查共收到70家央行的回复）表示有意在未来12个月内增加黄金储备，创下2018年启动本项调查以来的最高水平。世界黄金协会最新数据显示，8月份全球央行净买入黄金8吨，虽然较年初需求高点有所回落，但仍保持积极增长态势。

近年来，美国债务规模加速膨胀等因素，使得美元信用受到冲击，全球央行也持续提高黄金储备。逢低买入是央行购金的操作特点，金价持续走高，或影响全球央行的购金节奏，但央行购金预计不会有趋势性变化，在此背景下，金价底部支撑也较强。

综合上述三方面因素看，黄金价格或仍有上行潜力。不过，值得注意的是，考虑到此前市场不断“抢跑”交易美联储降息预期，黄金价格已在历史最高位，不排除有获利盘离场，金价出现回调的情况。投资者应充分了解市场风险， 制定合理的投资策略， 并根据自身风险承受能力进行相应的投资。

(责编：罗知之、陈键)
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